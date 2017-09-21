Растет число жертв крупного пожара в Ростове-на-Дону

Появилась информация об обнаружении второго погибшего на месте мощного пожара в
Ростове-на-Дону.
О том, что жертвами ЧП в ростовской гостинице стали два человека, сообщили в МЧС, передает ТАСС.
ГУ МЧС по Ростовской области: «Тело второго погибшего обнаружено на втором этаже горящей гостиницы».
Ранее сообщалось, что при пожаре в отеле на улице Семашко погиб администратор гостиницы.
Информация о возгорании в гостинице в центре Ростова-на-Дону поступила в МЧС в 13:43 мск. Здание полыхало по всей площади. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности. Огонь затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса, расположенного вблизи. Повреждены четыре автомобиля, которые припаркованы рядом с гостиницей.
ГУ МЧС по Ростовской области: «Тело второго погибшего обнаружено на втором этаже горящей гостиницы».
Ранее сообщалось, что при пожаре в отеле на улице Семашко погиб администратор гостиницы.
Информация о возгорании в гостинице в центре Ростова-на-Дону поступила в МЧС в 13:43 мск. Здание полыхало по всей площади. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности. Огонь затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса, расположенного вблизи. Повреждены четыре автомобиля, которые припаркованы рядом с гостиницей.
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