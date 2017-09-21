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21 сентября, 20:15
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    Растет число жертв крупного пожара в Ростове-на-Дону

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    • Фото: Сейчаc | Ростов-на-Дону / vk.com
    Растет число жертв крупного пожара в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Растет число жертв крупного пожара в Ростове-на-Дону

    Растет число жертв крупного пожара в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>
  • Фото: Сейчаc | Ростов-на-Дону / vk.com

    • Появилась информация об обнаружении второго погибшего на месте мощного пожара в Ростове-на-Дону.

    О том, что жертвами ЧП в ростовской гостинице стали два человека, сообщили в МЧС, передает ТАСС.

    ГУ МЧС по Ростовской области: «Тело второго погибшего обнаружено на втором этаже горящей гостиницы».

    Ранее сообщалось, что при пожаре в отеле на улице Семашко погиб администратор гостиницы.

    смотретьВ результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек
    В результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек
    Информация о возгорании в гостинице в центре Ростова-на-Дону поступила в МЧС в 13:43 мск. Здание полыхало по всей площади. По данным МЧС, пожару присвоен третий класс сложности. Огонь затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса, расположенного вблизи. Повреждены четыре автомобиля, которые припаркованы рядом с гостиницей.

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