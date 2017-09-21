В результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек

МЧС сообщило об обнаружении погибшего на месте крупного пожара в гостинице
Ростова-на-Дону.
Жертвой инцидента стал администратор отеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
ГУ МЧС РФ по Ростовской области: «Погиб администратор гостиницы».
В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации пожара еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что пожар в 10-этажном здании отеля в центре Ростова-на-Дону распространился по всей площади фасада. Огнем также повреждены пять легковых автомобилей, находившихся рядом с домом. Из гостиницы и близлежащего пятиэтажного дома эвакуированы около 100 человек.
ГУ МЧС РФ по Ростовской области: «Погиб администратор гостиницы».
В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации пожара еще продолжаются.
Ранее сообщалось, что пожар в 10-этажном здании отеля в центре Ростова-на-Дону распространился по всей площади фасада. Огнем также повреждены пять легковых автомобилей, находившихся рядом с домом. Из гостиницы и близлежащего пятиэтажного дома эвакуированы около 100 человек.
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