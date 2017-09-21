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    В результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек. Ростов-на-Дону, отели и гостиницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек

    В результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек

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    В результате пожара в гостинице <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> погиб человек

    В результате пожара в гостинице Ростова-на-Дону погиб человек

    В результате пожара в гостинице <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> погиб человек

      МЧС сообщило об обнаружении погибшего на месте крупного пожара в гостинице Ростова-на-Дону.

      Жертвой инцидента стал администратор отеля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

      ГУ МЧС РФ по Ростовской области: «Погиб администратор гостиницы».

      В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации пожара еще продолжаются.

      Ранее сообщалось, что пожар в 10-этажном здании отеля в центре Ростова-на-Дону распространился по всей площади фасада. Огнем также повреждены пять легковых автомобилей, находившихся рядом с домом. Из гостиницы и близлежащего пятиэтажного дома эвакуированы около 100 человек.

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