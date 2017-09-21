Пожар в Ростове-на-Дону: постояльцы отеля пробивались на улицу сквозь пламя

Очевидцы сообщили подробности пожара, унесшего жизни двоих человек в
Ростове-на-Дону.
В загоревшейся гостинице после начала пожара возникла паника. Постояльцы прорывались на улицу сквозь горящий холл, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
Даниил Донсков, очевидец: «Все произошло очень быстро. Сначала люди выбегали на улицу через холл, который не был охвачен огнем. Затем загорелась входная группа. Люди отчаялись, снимали с себя одежду и пробивались сквозь пламя на улицу».
Донсков также рассказал, что никто из окон не прыгал, как писали ранее некоторые СМИ.
По словам другого очевидца, пожарные приехали на место ЧП быстро, однако припаркованные у гостиницы автомобили осложнили тушение пожара.
Местная жительница: «Пожарные приехали довольно быстро, машин (пожарных) приехало много, но они не могли по-нормальному подъехать к зданию».
Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоили третий ранг сложности. В результате погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. Согласно последним данным, открытое горение в здании было ликвидировано.
Даниил Донсков, очевидец: «Все произошло очень быстро. Сначала люди выбегали на улицу через холл, который не был охвачен огнем. Затем загорелась входная группа. Люди отчаялись, снимали с себя одежду и пробивались сквозь пламя на улицу».
Донсков также рассказал, что никто из окон не прыгал, как писали ранее некоторые СМИ.
По словам другого очевидца, пожарные приехали на место ЧП быстро, однако припаркованные у гостиницы автомобили осложнили тушение пожара.
Местная жительница: «Пожарные приехали довольно быстро, машин (пожарных) приехало много, но они не могли по-нормальному подъехать к зданию».
Десятиэтажное здание гостиницы загорелось в центре Ростова-на-Дону в переулке Семашко. Пожару присвоили третий ранг сложности. В результате погибли два человека. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуированы более 400 человек, в том числе 61 ребенок. Согласно последним данным, открытое горение в здании было ликвидировано.
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