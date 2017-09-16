На месте пожара в Одессе нашли тело третьего ребенка

Поиски третьей жертвы возгорания завершены. Число жертв пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе официально возросло до трех.
Советник начальника ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Фотостяк на своей странице в Facebook сообщил о том, что на месте пожара были обнаружены останки третьего погибшего ребенка. Поиски тела погибшей девочки велись практически весь день. Ранее были обнаружены тела двух жертв.
Стало известно, что директор лагеря «Виктория» Петрос Саркисян задержан как должностное лицо, ответственное за деятельность этого учреждения. Меру пресечения ему изберет суд, передает «Интерфакс».
В свою очередь в Одесском горсовете уточнили, что начальник лагеря и его заместитель, отвечавший за пожарную безопасность, были отстранены от работы после ЧП. Также после пожара от работы отстранили главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова, а директор департамента образования Одессы Еленая Буйневич сама подала в отставку.
Напомним, пожар в «Виктории» произошел накануне поздно вечером. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный корпус, в котором в момент возгорания находились 42 ребенка. В результате жертвами возгорания стали три ребенка, еще двое детей 2006 года рождения попали в больницу. В Одессе в связи с трагическим происшествием в детском лагере объявлен траур.
На месте пожара продолжают работать эксперты и спасатели. Тем временем потрясенные местные жители начали приносить к месту гибели детей цветы и мягкие игрушки, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Стало известно, что директор лагеря «Виктория» Петрос Саркисян задержан как должностное лицо, ответственное за деятельность этого учреждения. Меру пресечения ему изберет суд, передает «Интерфакс».
В свою очередь в Одесском горсовете уточнили, что начальник лагеря и его заместитель, отвечавший за пожарную безопасность, были отстранены от работы после ЧП. Также после пожара от работы отстранили главу Киевской районной администрации Владимира Сушкова, а директор департамента образования Одессы Еленая Буйневич сама подала в отставку.
Напомним, пожар в «Виктории» произошел накануне поздно вечером. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный корпус, в котором в момент возгорания находились 42 ребенка. В результате жертвами возгорания стали три ребенка, еще двое детей 2006 года рождения попали в больницу. В Одессе в связи с трагическим происшествием в детском лагере объявлен траур.
На месте пожара продолжают работать эксперты и спасатели. Тем временем потрясенные местные жители начали приносить к месту гибели детей цветы и мягкие игрушки, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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