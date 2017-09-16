Трое детей погибли при пожаре в Одессе

По предварительным данным, жертвами сильного пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе стали трое детей.
Об этом советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил в Facebook.
Пожар в детском лагере произошел в ночь на субботу. Загорелся деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка. Несколько человек пострадали. Здание сгорело дотла.
Местные СМИ сообщали, что в корпусе не сработала пожарная сигнализация, и дети проснулись от запаха дыма. Некоторые спасались от пожара, прыгая из окон.
В #Одеса сталася сьогодні страшна трагедія, друзіОпубликовано Русланом Форостяком 15 сентября 2017 г.
Пожар в детском лагере произошел в ночь на субботу. Загорелся деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка. Несколько человек пострадали. Здание сгорело дотла.
Местные СМИ сообщали, что в корпусе не сработала пожарная сигнализация, и дети проснулись от запаха дыма. Некоторые спасались от пожара, прыгая из окон.
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