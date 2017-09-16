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  • 16.09, 04:30

    СМИ: на месте пожара в Одессе нашли тело ребенка

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    СМИ: на месте пожара в Одессе нашли тело ребенка

    СМИ: на месте пожара в Одессе нашли тело ребенка

    По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в детском лагере в Одессе.

    Как сообщает одесское издание «Думская», около 03:00 было найдено тело ребенка. Ранее сообщалось, что после пожара пропали три девочки-воспитанницы.

    смотретьДетский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    Кроме того, издание называет вероятную причину пожара — короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели искрящую проводку.

    Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на субботу. При этом не сработала сигнализация, дети проснулись от запаха дыма. Несколько воспитанников пострадали.

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