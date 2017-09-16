СМИ: на месте пожара в Одессе нашли тело ребенка

По предварительным данным, один человек погиб при пожаре в детском лагере в Одессе.
Как сообщает одесское издание «Думская», около 03:00 было найдено тело ребенка. Ранее сообщалось, что после пожара пропали три девочки-воспитанницы.
Кроме того, издание называет вероятную причину пожара — короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели искрящую проводку.
Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на субботу. При этом не сработала сигнализация, дети проснулись от запаха дыма. Несколько воспитанников пострадали.
Кроме того, издание называет вероятную причину пожара — короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели искрящую проводку.
Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на субботу. При этом не сработала сигнализация, дети проснулись от запаха дыма. Несколько воспитанников пострадали.
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