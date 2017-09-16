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  • 16.09, 09:02
    Очевидцы рассказали о запоздалой реакции спасателей на пожар в Одессе. Одесса, Украина, дети и подростки, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы рассказали о запоздалой реакции спасателей на пожар в Одессе

    Очевидцы рассказали о запоздалой реакции спасателей на пожар в Одессе

    2 комментария
    Очевидцы рассказали о запоздалой реакции спасателей на пожар в Одессе

    Очевидцы рассказали о запоздалой реакции спасателей на пожар в Одессе

    Очевидцы рассказали о запоздалой реакции спасателей на пожар в Одессе

      В Одессе идут поисковые работы на месте сгоревшего корпуса детского спортивного лагеря.

      Жертвами пожара стали трое детей.

      Огонь в деревянном здании вспыхнул около полуночи. Внутри находились больше 40 детей. Сигнализация не сработала, и школьники проснулись уже от запаха гари. Кто-то стал выпрыгивать в окна. Один ребенок получил травмы от падения, другие надышались угарным газом и находятся в шоковом состоянии.

      Как рассказывают очевидцы, к тушению приступили с большим опозданием. На территории лагеря есть гидрант и пожарный водоем, но воды в них не оказалось, и пожарным пришлось, теряя время, протягивать рукав на целый километр к другому ближайшему гидранту. Деревянный корпус, построенный всего год назад, вспыхнул как спичка и сгорел дотла. Температура пламени была настолько высокой, что в соседних коттеджах лопались стекла.

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