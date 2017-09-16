Пожар в Одессе: детям понадобилась помощь психологов

Детей из сгоревшего корпуса детского лагеря в Одессе переселили в другие здания. Некоторых забрали родители.
Многим детям понадобилась помощь психологов, сообщает одесское издание «Думская». По его информации, сгоревший корпус лагеря был построен год назад.
По уточненным данным «Думской», в результате пожара погибли две девочки и мальчик. Еще четыре ребенка пострадали.
Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. В горящем корпусе находились 42 ребенка. Предварительная версия ЧП — короткое замыкание. Несколько детей видели, как искрила проводка.
По уточненным данным «Думской», в результате пожара погибли две девочки и мальчик. Еще четыре ребенка пострадали.
Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. В горящем корпусе находились 42 ребенка. Предварительная версия ЧП — короткое замыкание. Несколько детей видели, как искрила проводка.
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