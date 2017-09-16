Звезды сошлись
ТВ-Эфир
Звезды сошлись
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 06:00

    Пожар в Одессе: детям понадобилась помощь психологов

    комментировать

    Пожар в Одессе: детям понадобилась помощь психологов

    Пожар в Одессе: детям понадобилась помощь психологов

    Детей из сгоревшего корпуса детского лагеря в Одессе переселили в другие здания. Некоторых забрали родители.

    Многим детям понадобилась помощь психологов, сообщает одесское издание «Думская». По его информации, сгоревший корпус лагеря был построен год назад.

    смотретьДетский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    Детский лагерь горит в Одессе, есть пострадавшие
    По уточненным данным «Думской», в результате пожара погибли две девочки и мальчик. Еще четыре ребенка пострадали.

    Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. В горящем корпусе находились 42 ребенка. Предварительная версия ЧП — короткое замыкание. Несколько детей видели, как искрила проводка.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru