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  • 14.09, 11:34

    На Украине арестован второй участник прорыва Саакашвили

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости
    На Украине арестован второй участник прорыва Саакашвили

    На Украине арестован второй участник прорыва Саакашвили

    На Украине арестован второй участник прорыва Саакашвили
  • Фото: РИА Новости

    • Второй фигурант дела о прорыве, во время которого экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно попал на территорию Украины, арестован по решению суда.

    Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкирян сообщил, что второй участник прорыва Саакашвили — Андрей Котыченко — арестован. По решению суда он заключен под стражу на два месяца.

    Зорян Шкиряк    : «Второму фигуранту дела, еще одному из активных участников жестокого нападения на сотрудников правоохранительных органов и пограничников во время событий 10 сентября на КПП в „Шегинях“, суд назначил меру пресечения — два месяца ареста с альтернативой внесения залога».

    Увага! Другому фігуранту справи, ще одному з активних учасників жорстокого нападу на правоохоронців та прикордонників, п…

    Опубликовано Зоряном Шкиряком 13 сентября 2017 г.


    После случившегося на границе были задержаны всего два человека — Андрей Котыченко из города Черкассы и Александр Бурцев из Ивано-Франковска. Бурцев был арестован накануне.

    смотретьСаакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину
    Саакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину
    Напомним, лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили сумел вернуться в страну. Его сторонники прорвали оцепление правоохранителей на границе и, окружив его, провели через границу. Во Львове, куда он прибыл, чтобы определиться с дальнейшими действиями, на него возбудили дело за незаконное пересечение границы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и хулиганство.

    Саакашвили прорывается на Украину

    Уникальные кадры прорыва Саакашвили на Украину. #мытаквидим

    Опубликовано НТВ 11 сентября 2017 г.

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