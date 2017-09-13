На Украине арестовали первого участника прорыва Саакашвили

Районный суд Львова арестовал участника столкновений на пограничном пункте пропуска «Шегини».
Под стражей 39-летний житель Ивано-Франковской области останется на 60 суток.
Как сообщили в пресс-службе львовской полиции, мужчине грозит ответственность по статьям «Незаконная переправка лиц через госграницу», «Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа» и «Групповое нарушение общественного порядка». Таким образом, был произведен первый арест по делу о прорыве Михаила Саакашвили на Украину.
Напомним, 10 сентября Саакашвили, лишенный гражданства Украины, после нескольких попыток смог в окружении сторонников прорваться на украинскую территорию через оцепление. В результате столкновений на пункте пропуска «Шегини» пострадали 8 пограничников и 13 сотрудников полиции.
После возвращения Саакашвили на Украину против него завели дела. Политика и его сторонников обвиняют в незаконном пересечении границы, нарушении общественного порядка и хулиганстве.
Как сообщили в пресс-службе львовской полиции, мужчине грозит ответственность по статьям «Незаконная переправка лиц через госграницу», «Насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа» и «Групповое нарушение общественного порядка». Таким образом, был произведен первый арест по делу о прорыве Михаила Саакашвили на Украину.
Напомним, 10 сентября Саакашвили, лишенный гражданства Украины, после нескольких попыток смог в окружении сторонников прорваться на украинскую территорию через оцепление. В результате столкновений на пункте пропуска «Шегини» пострадали 8 пограничников и 13 сотрудников полиции.
После возвращения Саакашвили на Украину против него завели дела. Политика и его сторонников обвиняют в незаконном пересечении границы, нарушении общественного порядка и хулиганстве.
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