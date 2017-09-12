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  • 12.09, 11:04

    Саакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину

    1 комментарий

    Саакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину

    Саакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину

    Погранслужба Украины вручила адвокату Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы.

    Протокол был вручен адвокату Юрию Деревянко в присутствии лишенного украинского гражданства политика возле львовской гостиницы «Леополис». При вручении протокола также присутствовали представители СМИ. Сам Саакашвили при этом заявил, что относится к украинским пограничникам с большим уважением.

    По данным «Интерфакса», сейчас пограничники зачитывают протокол, это может занять около часа.

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    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    Напомним, 10 сентября Саакашвили попытался добраться до Украины на поезде — из польского Перемышля. Однако, состав остановили буквально через минуту после отправления. Спустя три часа Саакашвили пересел на автобус и уже в сумерках подошел к пункту пропуска на польско-украинской границе — тот был закрыт и окружен украинскими силовиками.

    смотретьВместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек
    Вместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек
    Тогда толпа сторонников Саакашвили пошла на штурм и прорвала оцепление. Опальный политик и около 40 его сторонников, в которой была и Юлия Тимошенко, и зачинщик Майдана нардеп Мустафа Найем, оказался на территории Украины.

    смотретьЭксперты прокомментировали политическое шоу с прорывом Саакашвили через границу Украины
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    По последним данным, из-за столкновений на границе пострадали более двадцати силовиков. По прибытии во Львов Саакашвили заявил, что намерен и дальше бороться с украинскими властями. По словам адвокатов бывшего губернатора Одесской области, в ближайшее время они попытаются оспорить лишение Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины.

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