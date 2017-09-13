В Минюсте Украины назвали условия для экстрадиции Саакашвили в Грузию

В Минюсте Украины сообщили, что оснований для экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию пока нет.
В настоящее время экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не может быть выдан Грузии, так как грузинский суд пока не вынес ему обвинительный приговор. Об этом сообщил в эфире телеканала «112 Украина» заместитель министра юстиции страны Денис Чернышов.
Чернышов добавил, что грузинская сторона предоставила Украине документы о расследовани уголовных дел против Саакашвили, но на возможность экстрадиции это не влияет, так как на Украине политик по этим статьям не осужден.
Ранее сообщалось, что Грузия направила министерству юстиции Украины запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили, и министерство переслало этот запрос в генпрокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки.
Экс-президента Грузии обвиняют на родине в ряде преступлений. Это избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата более 3,7 млн долларов, дело о событиях 7 ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело о разгроме телекомпании «Имеди».
После возвращения Саакашвили на Украину против него завели дела и в этой стране. Политика и его сторонников обвиняют в незаконном пересечении границы, нарушении общественного порядка, а со среды еще и в хулиганстве, сообщает ТАСС.
Где находится сейчас политик, лишенный украинского гражданства, неизвестно. Сообщалось, что во вторник он уехал из гостиницы во Львове в неизвестном направлении.
Чернышов добавил, что грузинская сторона предоставила Украине документы о расследовани уголовных дел против Саакашвили, но на возможность экстрадиции это не влияет, так как на Украине политик по этим статьям не осужден.
Ранее сообщалось, что Грузия направила министерству юстиции Украины запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили, и министерство переслало этот запрос в генпрокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки.
Экс-президента Грузии обвиняют на родине в ряде преступлений. Это избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата более 3,7 млн долларов, дело о событиях 7 ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело о разгроме телекомпании «Имеди».
После возвращения Саакашвили на Украину против него завели дела и в этой стране. Политика и его сторонников обвиняют в незаконном пересечении границы, нарушении общественного порядка, а со среды еще и в хулиганстве, сообщает ТАСС.
Где находится сейчас политик, лишенный украинского гражданства, неизвестно. Сообщалось, что во вторник он уехал из гостиницы во Львове в неизвестном направлении.
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