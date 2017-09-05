Киев получил от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

Главная прокуратура Грузии направила в минюст Украины запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили.
О получении запроса сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.
Сергей Петухов: «Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос главной прокуратуры Грузии был адресован министерству юстиции Украины и генеральной прокуратуре Украины».
По словам Петухова, в запросе отмечается, что в Грузии Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах. В связи с этим, по решению Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 4 августа 2014 года Саакашвили был объявлен в розыск, так как не явился к следователю.
Петухов добавил, что минюст переслал запрос Грузии в генпрокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки.
Ранее грузинские власти уже заявляли о намерении потребовать выдачи бывшего президента, обвиняемого на родине в ряде преступлений. Это избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата девяти миллионов лари (более 3,7 млн долларов), дело о событиях 7 ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело о разгроме телекомпании «Имеди».
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен гражданства после вступления в силу указа президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили с этим решением не согласен и намерен вернуть себе гражданство Украины. Сейчас Саакашвили ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Ранее он объявил о намерении вернуться на Украину.
Сергей Петухов: «Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос главной прокуратуры Грузии был адресован министерству юстиции Украины и генеральной прокуратуре Украины».
По словам Петухова, в запросе отмечается, что в Грузии Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах. В связи с этим, по решению Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 4 августа 2014 года Саакашвили был объявлен в розыск, так как не явился к следователю.
Петухов добавил, что минюст переслал запрос Грузии в генпрокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки.
Ранее грузинские власти уже заявляли о намерении потребовать выдачи бывшего президента, обвиняемого на родине в ряде преступлений. Это избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата девяти миллионов лари (более 3,7 млн долларов), дело о событиях 7 ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело о разгроме телекомпании «Имеди».
Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен гражданства после вступления в силу указа президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили с этим решением не согласен и намерен вернуть себе гражданство Украины. Сейчас Саакашвили ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Ранее он объявил о намерении вернуться на Украину.
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