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  • 05.09, 13:55

    Киев получил от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

    1 комментарий
    Киев получил от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

    Киев получил от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили

    Киев получил от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили
  • Фото Associated Press © 2017

    • Главная прокуратура Грузии направила в минюст Украины запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили.

    О получении запроса сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

    Сергей Петухов: «Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос главной прокуратуры Грузии был адресован министерству юстиции Украины и генеральной прокуратуре Украины».

    По словам Петухова, в запросе отмечается, что в Грузии Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах. В связи с этим, по решению Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 4 августа 2014 года Саакашвили был объявлен в розыск, так как не явился к следователю.

    Петухов добавил, что минюст переслал запрос Грузии в генпрокуратуру Украины для проведения экспедиционной проверки.

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    Ранее грузинские власти уже заявляли о намерении потребовать выдачи бывшего президента, обвиняемого на родине в ряде преступлений. Это избиение депутата парламента Валерия Гелашвили, растрата девяти миллионов лари (более 3,7 млн долларов), дело о событиях 7 ноября (разгон мирного митинга в ноябре 2007 года) и дело о разгроме телекомпании «Имеди».

    Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен гражданства после вступления в силу указа президента Украины Петра Порошенко. Саакашвили с этим решением не согласен и намерен вернуть себе гражданство Украины. Сейчас Саакашвили ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Ранее он объявил о намерении вернуться на Украину.

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