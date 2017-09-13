Саакашвили бесследно исчез из гостиницы во Львове

Украинские СМИ сообщили, что
экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, незаконно прорвавшийся через границу Украины, «бесследно исчез» из отеля во Львове.
По данным агентства ТСН, накануне вечером Саакашвили вышел из отеля, сел в микроавтобус батальона «Донбасс» и уехал в неизвестном направлении. После микроавтобус вернулся к отелю, однако политика в нем уже не было. И хотя охранники Саакашвили заявили, что тот никуда не собирался и планировал ночевать в своем номере, в отель он до сих пор не вернулся.
Адвокат Саакашвили, в свою очередь, заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы. При этом источники в правоохранительных органах сообщили, что Львовскую область Саакашвили не покидал.
Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили, лишенный украинского гражданства указом Петра Порошенко, вечером 10 сентября вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины.
Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова завела уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. Суд Львовской области планирует рассмотреть дело Саакашвили 18 сентября.
Адвокат Саакашвили, в свою очередь, заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы. При этом источники в правоохранительных органах сообщили, что Львовскую область Саакашвили не покидал.
Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили, лишенный украинского гражданства указом Петра Порошенко, вечером 10 сентября вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины.
Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова завела уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. Суд Львовской области планирует рассмотреть дело Саакашвили 18 сентября.
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