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  • 13.09, 11:20

    Саакашвили бесследно исчез из гостиницы во Львове

    6 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    Саакашвили бесследно исчез из гостиницы во Львове

    Саакашвили бесследно исчез из гостиницы во Львове

    Саакашвили бесследно исчез из гостиницы во Львове
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Украинские СМИ сообщили, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, незаконно прорвавшийся через границу Украины, «бесследно исчез» из отеля во Львове.

    По данным агентства ТСН, накануне вечером Саакашвили вышел из отеля, сел в микроавтобус батальона «Донбасс» и уехал в неизвестном направлении. После микроавтобус вернулся к отелю, однако политика в нем уже не было. И хотя охранники Саакашвили заявили, что тот никуда не собирался и планировал ночевать в своем номере, в отель он до сих пор не вернулся.

    Адвокат Саакашвили, в свою очередь, заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы. При этом источники в правоохранительных органах сообщили, что Львовскую область Саакашвили не покидал.

    смотретьМихаил Саакашвили прибыл во Львов
    Михаил Саакашвили прибыл во Львов
    Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили, лишенный украинского гражданства указом Петра Порошенко, вечером 10 сентября вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины.

    смотретьСаакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину
    Саакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину
    Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины. Полиция Львова завела уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет. Суд Львовской области планирует рассмотреть дело Саакашвили 18 сентября.

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