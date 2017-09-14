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  • 14.09, 02:28

    Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с Серсеей Ланнистер

    2 комментария
    Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с Серсеей Ланнистер

    Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с Серсеей Ланнистер

    Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с Серсеей Ланнистер
  • Фото: Associated Press © 2017, Sait Serkan Gurbuz , Evan Agostini

    • Проигравшая президентские выборы в 2016 году экс-госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон в вышедшей недавно книге сравнила себя с героиней сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).

    Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь США (2009–2013): «Нелегко быть женщиной в политике, но думаю, можно сказать, что на меня обрушились все возможные оскорбления. На митингах Трампа толпа призывала посадить меня в тюрьму. Они кричали: „Виновна! Виновна!“, как религиозные фанатики из „Игры престолов“, которые скандировали: „Позор! Позор!“, пока Серсея Ланнистер шла в Красный замок».

    Как пишет Time, в приведенном отрывке Клинтон сравнивает свой проигрыш на выборах президента США с позором королевы Серсеи Ланнистер, которую обнаженной провели по улицам города под выкрики и осмеяние толпы, чтобы она этим искупила вину в прелюбодеянии.

    Речь идет о суперпопулярном сериале телеканала HBO «Игра престолов» (Game of Thrones), снятом по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Прекрасная и жестокая королева Вестероса Серсея Ланнистер играет в саге одну из ключевых ролей, ее действия являются причиной смерти и несчастий множества других персонажей фантастической драмы.

    Хиллари Клинтон написала книгу мемуаров «Что произошло» о проигранной президентской кампании. Отрывки из книги были опубликованы задолго до ее выхода. В мемуарах приводится мнение Клинтон о том, кто виноват в том, что в Овальном кабинете вместо нее оказался Трамп. В числе виновников Клинтон упоминает и Россию, заявив даже, что Владимир Путин якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней после расширения НАТО в Восточной Европе во время правления ее мужа. Клинтон также обвиняет РФ в «скрытой атаке в отношении американской демократии». В Кремле опровергли заявления Клинтон и сообщили, что не планируют знакомиться с содержанием ее мемуаров.

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