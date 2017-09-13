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  • 13.09, 08:18

    Клинтон назвала хакерские атаки «личной вендеттой Путина»

    7 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly
    Клинтон назвала хакерские атаки «личной вендеттой Путина»

    Клинтон назвала хакерские атаки «личной вендеттой Путина»

    Клинтон назвала хакерские атаки «личной вендеттой Путина»
  • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly

    • Бывший кандидат в президенты США и бывший руководитель Госдепартамента Хиллари Клинтон объяснила причины своего поражения на выборах. Она рассказала американским журналистам о «личной вендетте» российского лидера.

    В интервью газете USA Today о своей книге под названием «Что случилось» Клинтон сообщила, что «личная вендетта» у Путина возникла из-за действий ее мужа, когда тот был хозяином Белого дома.

    Хиллари Клинтон, бывший кандидат в президенты США, экс-руководитель Госдепартамента США: «Несомненно, была коммуникация и, несомненно, было некоторое понимание, потому что, у меня нет сомнений, что Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп победил. У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие помощники очень усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими. Я убеждена в этом».

    По словам Клинтон, «личная вендетта» Путина по отношению к ней началась с расширения НАТО в Восточной Европе, этот процесс пришелся на время президентства Билла Клинтона.

    Хиллари Клинтон: «Хотя я никогда не представляла, что у него хватит смелости предпринять крупную скрытую атаку в отношении нашей демократии прямо у нас под носом и что ему это сойдет с рук».

    Клинтон уверена, что еще многое предстоит узнать о «кибератаках РФ» и публикациях WikiLeaks, касающихся электронных писем Национального комитета Демократической партии и экс-главы штаба Клинтон Джона Подесты.

    Конгресс США инициировал независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы американского президента, на которых победил Дональд Трамп. Также расследование ведет ФБР.

    То и дело американские СМИ со ссылкой, как правило, на неназванные источники, сообщают о контактах сотрудников предвыборного штаба Трампа с российскими бизнесменами и чиновниками.


    Москва неоднократно эти обвинения опровергала    , пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что подтверждающих это фактов не существует.

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