В Кремле опровергли заявление Клинтон о «личной вендетте» Путина

Дмитрий Песков опроверг заявление Хиллари Клинтон о том, что Владимир Путин якобы враждебно относится к ней.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на самом деле никакой личной вражды не существует.
При этом Песков отметил, что слышал о книге мемуаров Хиллари Клинтон, однако российский лидер не собирается знакомиться с ее содержанием.
Напомним, в своих мемуарах «Что произошло» бывшая глава Госдепа и кандидат в президенты США заявила, что Владимир Путин якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней после расширения НАТО в Восточной Европе во время правления ее мужа.
Также Клинтон обвинила Россию в «скрытой атаке в отношении американской демократии» и заявила, что Путин хотел добиться победы Дональда Трампа на президентских выборах.
При этом Песков отметил, что слышал о книге мемуаров Хиллари Клинтон, однако российский лидер не собирается знакомиться с ее содержанием.
Напомним, в своих мемуарах «Что произошло» бывшая глава Госдепа и кандидат в президенты США заявила, что Владимир Путин якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней после расширения НАТО в Восточной Европе во время правления ее мужа.
Также Клинтон обвинила Россию в «скрытой атаке в отношении американской демократии» и заявила, что Путин хотел добиться победы Дональда Трампа на президентских выборах.
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