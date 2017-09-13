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  • 13.09, 14:21

    В Кремле опровергли заявление Клинтон о «личной вендетте» Путина

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    В Кремле опровергли заявление Клинтон о «личной вендетте» Путина

    В Кремле опровергли заявление Клинтон о «личной вендетте» Путина

    Дмитрий Песков опроверг заявление Хиллари Клинтон о том, что Владимир Путин якобы враждебно относится к ней.

    Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что на самом деле никакой личной вражды не существует.

    При этом Песков отметил, что слышал о книге мемуаров Хиллари Клинтон, однако российский лидер не собирается знакомиться с ее содержанием.

    Напомним, в своих мемуарах «Что произошло» бывшая глава Госдепа и кандидат в президенты США заявила, что Владимир Путин якобы начал «личную вендетту» по отношению к ней после расширения НАТО в Восточной Европе во время правления ее мужа.

    Также Клинтон обвинила Россию в «скрытой атаке в отношении американской демократии» и заявила, что Путин хотел добиться победы Дональда Трампа на президентских выборах.

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