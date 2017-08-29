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  • 29.08, 03:19

    Финал седьмого сезона «Игры престолов» поставил рекорд просмотров

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    Финал седьмого сезона «Игры престолов» поставил рекорд просмотров

    Финал седьмого сезона «Игры престолов» поставил рекорд просмотров

    Финал седьмого сезона «Игры престолов» поставил рекорд просмотров
  • Фото Associated Press © 2017

    • Последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов» в день выхода собрал более 16,5 млн просмотров и установил новый рекорд в истории этого сериала.

    Телетрансляцию эпизода под названием «Дракон и волк» в ночь на понедельник посмотрели 12,1 млн человек. Еще более 4 млн зрителей ознакомились с серией в Интернете на специальных стриминговых сервисах.

    Заключительный эпизод прошлого, шестого сезона в день премьеры посмотрели на 36% человек меньше (8,9 миллиона), сообщает ТАСС.

    «Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории телевидения. Шоу получило признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета.

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