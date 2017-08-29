Финал седьмого сезона «Игры престолов» поставил рекорд просмотров

Последний эпизод седьмого сезона «Игры престолов» в день выхода собрал более 16,5 млн просмотров и установил новый рекорд в истории этого сериала.
Телетрансляцию эпизода под названием «Дракон и волк» в ночь на понедельник посмотрели 12,1 млн человек. Еще более 4 млн зрителей ознакомились с серией в Интернете на специальных стриминговых сервисах.
Заключительный эпизод прошлого, шестого сезона в день премьеры посмотрели на 36% человек меньше (8,9 миллиона), сообщает ТАСС.
«Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории телевидения. Шоу получило признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета.
Заключительный эпизод прошлого, шестого сезона в день премьеры посмотрели на 36% человек меньше (8,9 миллиона), сообщает ТАСС.
«Игра престолов» — один из самых популярных сериалов в истории телевидения. Шоу получило признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета.
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