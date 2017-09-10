Клинтон в мемуарах задала антироссийский тон новой избирательной кампании в США

В середине сентября выходят мемуары Хиллари Клинтон под названием «Что произошло», и в них Владимир Путин упоминается чуть ли не через слово. Корреспондент НТВ Антон Пономарёв стал, вероятно, первым российским читателем еще не вышедшей книги.
Мемуары несостоявшейся госпожи президента — это невеселое повествование от первого лица о проигранной кампании. В каждой книге проигравшего кандидата всегда есть доля правды из вечернего шоу. Но, судя по уже опубликованным отрывкам, мемуары Клинтон — не столько о потерянном времени и о себе, сколько о тех, кто, по мнению автора, виноват в том, что в Овальном кабинете вместо нее оказался Трамп. И Россия — одна из главных бед Хиллари Клинтон.
Хиллари Клинтон: «Больше всего я ждала момента, когда смогу показать Путину, что его попытки повлиять на наши выборы и сделать президентом послушную куклу провалились. Я знаю, что ему должно нравиться все, что в итоге произошло. Но никто не знает, кто будет смеяться последним».
К Путину у Клинтон — главная претензия. Она уверена, что серверы Демократической партии взломали по прямому указанию российского президента, чтобы использовать украденную информацию против нее на выборах.
Хиллари Клинтон: «Взять тот же Facebook. Подавляющее большинство так называемых новостей были фейковыми. Они были связаны, как мы сейчас знаем, с тысячей российских агентов, которые отвечали за доставку этой информации».
Facebook, поддерживающий демократов, вторит: выявлены подозрительные российские аккаунты, которые тратили деньги на, возможно, формирование общественного мнения в США накануне выборов президента.
Алес Стамос, руководитель службы безопасности Facebook: «С июня 2015-го по май 2017 года нами обнаружены траты на покупку рекламных объявлений примерно в размере 100 тысяч долларов с 470 недостоверных страниц и аккаунтов, что нарушает наши правила. Наш анализ показывает, что эти счета и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России».
Хиллари Клинтон: «В этой книге я пишу о тех моментах в кампании, которые, сумей я вернуться туда, я бы хотела переделать заново. Если бы русские смогли влезть в мое подсознание, они бы обнаружили на этот счет целый список».
Хиллари Клинтон так и не смогла понять и принять проигрыш и быстро взялась за старое, заявив: «Теперь я — сопротивление». И обозначила главную цель для своих сторонников: новые выборы не за горами.
Хиллари Клинтон: «Мы должны отдавать себе отчет, что рассчитывать на эту администрацию мы больше не сможем. Давайте помнить, что 2018 год — промежуточные выборы!»
Учитывая крайне низкий рейтинг одобрения Трампа, демократы рассчитывают на успех на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году. И одной из главных предвыборных тем для них вполне может оказаться тема российской вины во внутриамериканских бедах.
В ближайшее время Клинтон начнет рекламный тур в поддержку книги, а это, по сути, те же встречи с избирателями.
Подробности — в сюжете.
Хиллари Клинтон: «Больше всего я ждала момента, когда смогу показать Путину, что его попытки повлиять на наши выборы и сделать президентом послушную куклу провалились. Я знаю, что ему должно нравиться все, что в итоге произошло. Но никто не знает, кто будет смеяться последним».
К Путину у Клинтон — главная претензия. Она уверена, что серверы Демократической партии взломали по прямому указанию российского президента, чтобы использовать украденную информацию против нее на выборах.
Хиллари Клинтон: «Взять тот же Facebook. Подавляющее большинство так называемых новостей были фейковыми. Они были связаны, как мы сейчас знаем, с тысячей российских агентов, которые отвечали за доставку этой информации».
Facebook, поддерживающий демократов, вторит: выявлены подозрительные российские аккаунты, которые тратили деньги на, возможно, формирование общественного мнения в США накануне выборов президента.
Алес Стамос, руководитель службы безопасности Facebook: «С июня 2015-го по май 2017 года нами обнаружены траты на покупку рекламных объявлений примерно в размере 100 тысяч долларов с 470 недостоверных страниц и аккаунтов, что нарушает наши правила. Наш анализ показывает, что эти счета и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России».
Хиллари Клинтон: «В этой книге я пишу о тех моментах в кампании, которые, сумей я вернуться туда, я бы хотела переделать заново. Если бы русские смогли влезть в мое подсознание, они бы обнаружили на этот счет целый список».
Хиллари Клинтон так и не смогла понять и принять проигрыш и быстро взялась за старое, заявив: «Теперь я — сопротивление». И обозначила главную цель для своих сторонников: новые выборы не за горами.
Хиллари Клинтон: «Мы должны отдавать себе отчет, что рассчитывать на эту администрацию мы больше не сможем. Давайте помнить, что 2018 год — промежуточные выборы!»
Учитывая крайне низкий рейтинг одобрения Трампа, демократы рассчитывают на успех на промежуточных выборах в конгресс в 2018 году. И одной из главных предвыборных тем для них вполне может оказаться тема российской вины во внутриамериканских бедах.
В ближайшее время Клинтон начнет рекламный тур в поддержку книги, а это, по сути, те же встречи с избирателями.
Подробности — в сюжете.
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