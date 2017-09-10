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  • 10.09, 13:36
    «Слышать ребенка»: омбудсмен Кузнецова рассказала, как решить проблему школьных стрелков. дети и подростки, интервью, омбудсмены, стрельба, школы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Слышать ребенка»: омбудсмен Кузнецова рассказала, как решить проблему школьных стрелков

    «Слышать ребенка»: омбудсмен Кузнецова рассказала, как решить проблему школьных стрелков

    8 комментариев
    «Слышать ребенка»: омбудсмен Кузнецова рассказала, как решить проблему школьных стрелков

    «Слышать ребенка»: омбудсмен Кузнецова рассказала, как решить проблему школьных стрелков

    «Слышать ребенка»: омбудсмен Кузнецова рассказала, как решить проблему школьных стрелков

      Случившееся в ивантеевской школе в интервью ведущей «Итогов недели» Ираде Зейналовой прокомментировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она высказала мнение о том, как спасти тех, кто готов взяться за оружие, и тех, в кого стреляют.

      Парень из Ивантеевки шел убивать и умирать. За образец поведения он выбрал двух психопатов из школы Колумбайн, весной 1999-го убивших 13 человек и застрелившихся на месте бойни.

      У этого парня до расстрела в друзьях в соцсети было четверо друзей. А после нападения на его страничку подписались более 3000 человек. Кого он обвиняет в произошедшем? Родителей, которые были слишком заняты, и учителей, делавших замечания.

      Практически в то же время в Краснодарском крае такой же школьный конфликт привел к трагедии — один ученик убил другого. Сейчас взрослые разбираются, проверяют системы безопасности школ, переписку в соцсетях. Но тут главное — не допустить массовой истерии, которая подогревает интерес у подростков и заставляет взрослых ставить новые рамки на входе в школы и проводить массовые проверки у психологов. Нужно искать корень проблемы.

      Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «Ребенок сам буквально ходил за каждым и говорил: „Посмотрите!“. Он буквально подходил к каждому и ждал, чтобы его остановили. У меня такое ощущение, когда разбираешь это дело. Ни руководство школы, ни учитель, ни родители вовремя не очнулись. Самыми активными (участниками — ред.) этого процесса были, скорее всего, одноклассники, которые всех дергали, говорили: „Слушайте, что-то может произойти“».

      По ее мнению, самое главное — это прислушиваться к детям, чтобы избежать дальнейших трагедий.

      Анна Кузнецова: «Здесь первое — слышать ребенка, даже когда он молчит, когда не рассказывает, когда не говорит. Просто слышать не потому, что ты профессионал, здесь, наверное, штампами и количеством дипломов никогда не измеришь умение понять и почувствовать, что происходит с ребенком».

      Кузнецова полагает, что введение новых норм и правил не поможет каждому ощутить ответственность за подобные истории с детьми.

      Анна Кузнецова: «Не нужно новых норм. И у меня тоже дети, они тоже растут в школе. Я знаю, что есть эти меры для галочки. К сожалению, порой бывает так, когда после ярких событий начинаются массовые мероприятия и количеством участников в них мы закрываем большие отчеты и в том числе себе глаза на саму ситуацию».

      Кузнецова убеждена, что изменения начинаются в семье и в окружении ребенка, которое включает педагогов и специалистов.

      Анна Кузнецова: «Это, может быть, кажется как-то так демагогично, но это на самом деле точно и правильно, потому что в каждой семье происходит жизнь ребенка».

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