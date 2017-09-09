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  • 09.09, 22:28
    Стрельба в Ивантеевке: как школьники становятся поклонниками американских психопатов. дети и подростки, Московская область, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрельба в Ивантеевке: как школьники становятся поклонниками американских психопатов

    Стрельба в Ивантеевке: как школьники становятся поклонниками американских психопатов

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    Стрельба в Ивантеевке: как школьники становятся поклонниками американских психопатов

    Стрельба в Ивантеевке: как школьники становятся поклонниками американских психопатов

    Стрельба в Ивантеевке: как школьники становятся поклонниками американских психопатов

      Журналисты изучили страницу подростка, устроившего стрельбу в ивантеевской школе.

      Первое сообщение о ЧП в ивантеевской школе появилось на информационных лентах агентств в 10:18. В те же минуты в Интернет попали и первые кадры, снятые дрожащими руками очевидцев на камеры мобильников. На видеозаписи — дети в панике выбегают во двор школы, выпрыгивают из окон.

      Девятиклассник зашел в кабинет, где шел урок информатики, покидал петарды, напугал одноклассников, нагрубил учительнице, а потом стукнул ее по голове топориком. Начал стрелять по окнам из пневматической винтовки.

      Позже выяснилось, что он игрался с оружием, папа подарил винтовку, мама — армейские берцы. Страничку стрелка украшают фотографии его главных кумиров. Это Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два американских психопата, убившие 13 человек в школе «Колумбайн». Мальчик даже взял себе ник одного из них.

      Неужели подростковую агрессию нельзя остановить? Подробности — в видеоматериале.

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