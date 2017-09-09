Стрельба в Ивантеевке: как школьники становятся поклонниками американских психопатов

Журналисты изучили страницу подростка, устроившего стрельбу в ивантеевской школе.
Первое сообщение о ЧП в ивантеевской школе появилось на информационных лентах агентств в 10:18. В те же минуты в Интернет попали и первые кадры, снятые дрожащими руками очевидцев на камеры мобильников. На видеозаписи — дети в панике выбегают во двор школы, выпрыгивают из окон.
Девятиклассник зашел в кабинет, где шел урок информатики, покидал петарды, напугал одноклассников, нагрубил учительнице, а потом стукнул ее по голове топориком. Начал стрелять по окнам из пневматической винтовки.
Позже выяснилось, что он игрался с оружием, папа подарил винтовку, мама — армейские берцы. Страничку стрелка украшают фотографии его главных кумиров. Это Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два американских психопата, убившие 13 человек в школе «Колумбайн». Мальчик даже взял себе ник одного из них.
Неужели подростковую агрессию нельзя остановить? Подробности — в видеоматериале.
Девятиклассник зашел в кабинет, где шел урок информатики, покидал петарды, напугал одноклассников, нагрубил учительнице, а потом стукнул ее по голове топориком. Начал стрелять по окнам из пневматической винтовки.
Позже выяснилось, что он игрался с оружием, папа подарил винтовку, мама — армейские берцы. Страничку стрелка украшают фотографии его главных кумиров. Это Эрик Харрис и Дилан Клиболд, два американских психопата, убившие 13 человек в школе «Колумбайн». Мальчик даже взял себе ник одного из них.
Неужели подростковую агрессию нельзя остановить? Подробности — в видеоматериале.
Комментарии