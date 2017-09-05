Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник оказался фанатом убийцы из «Колумбайн»

Ученик
9-го класса, который напал на учителя в подмосковной школе, отметил «ВКонтакте» сегодняшнюю дату.
Девятиклассник, атаковавший сегодня школу в подмосковной Ивантеевке, судя по всему, заранее планировать нападение. На своей странице «ВКонтакте» в разделе «статус» молодой человек написал сегодняшнюю дату и подпись «delete my life» (уничтожить мою жизнь).
Судя по записям в соцсети «ВКонтакте», школьник является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах. На его странице размещены многочисленные фото огнестрельного оружия и жестокие шутки типа «Человек с ружьем всегда найдет цель в жизни».
Более того, он взял себе ник Mike Klebold — использовав фамилию подростка, устроившего бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда 17-летний Клиболд с напарником убили 13 человек и ранили 23, а следом совершили самоубийство на месте преступления. Также на странице школьника размещено короткое видео про «Колумбайн».
Ученик 9-го класса сегодня совершил нападение на учителя в подмосковной Ивантеевке. По разным данным, школьник либо ударил преподавателя молотком, либо выстрелил из пневматического оружия. Женщина лежит в реанимации с черепно-мозговой травмой. Кроме того молодой человек разбросал по всей школе дымовые шашки. Во время инцидента учащиеся выпрыгивали из окон, трое из них получили травмы.
Судя по записям в соцсети «ВКонтакте», школьник является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах. На его странице размещены многочисленные фото огнестрельного оружия и жестокие шутки типа «Человек с ружьем всегда найдет цель в жизни».
Более того, он взял себе ник Mike Klebold — использовав фамилию подростка, устроившего бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда 17-летний Клиболд с напарником убили 13 человек и ранили 23, а следом совершили самоубийство на месте преступления. Также на странице школьника размещено короткое видео про «Колумбайн».
Ученик 9-го класса сегодня совершил нападение на учителя в подмосковной Ивантеевке. По разным данным, школьник либо ударил преподавателя молотком, либо выстрелил из пневматического оружия. Женщина лежит в реанимации с черепно-мозговой травмой. Кроме того молодой человек разбросал по всей школе дымовые шашки. Во время инцидента учащиеся выпрыгивали из окон, трое из них получили травмы.
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