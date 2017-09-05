Школьный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской

В подмосковной Ивантеевке выясняют обстоятельства ЧП в школе. Девятиклассник набросился на учительницу с кухонным топориком, а потом начал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики.
Первые секунды после нападения заснял оператор местного канала, который в соседнем классе снимал урок у младшего звена. Паника и крики, учителя не понимают, что произошло, ученики не понимают, что им делать и как спасаться. Дети разбегались врассыпную — кто-то вниз по лестнице, а кто-то через окно второго этажа. Трое из-за прыжков с большой высоты получили травмы ног. Одна из них травмировала позвоночник.
Все это время в школе орудовал девятиклассник Миша. Утром он поссорился с учителем, его отвели к директору и он решил хладнокровно отомстить. Очевидцы говорят, что сначала он взорвал два самодельных взрывпакета в коридоре, потом ворвался в кабинет информатики, набросился на педагога с молотком и открыл беспорядочную стрельбу по окнам.
Сейчас выясняется, из стрелял школьник. Сотрудники правоохранительных органов говорят о пневматической винтовке, учащиеся — о самодельном оружии, похожем на двустволку. Якобы Миша неоднократно хвастался, что у него есть потайная мастерская, где он умеет собирать оружие буквально из железных труб. Свои поделки парень даже показывал товарищам и звал их после уроков «пострелять» по банкам.
Но как он пронес свой арсенал сегодня в школу? На входе всегда дежурят сотрудники охраны, установлены рамки металлодетектора. Возможно, взрывпакеты и ружье были спрятаны внутри уже давно, ведь девятиклассник уже неоднократно анонсировал предстоящую атаку. Те, кто видел Михаила утром, вспоминают, что перед школой он бросил фразу «сегодня будет отличный день». На урок пришел в черном плаще и армейских черных берцах.
Подростка вывели из школы в наручниках, сейчас с ним работают сотрудники дознания. Известно, что около года он наблюдался у психолога, но на учете у психиатра не состоял. Многие говорят о постоянных конфликтах ученика с учителями, родители слышали, что он хочет свести счеты с жизнью, но при этом у мальчика были хорошие отношения с узким кругом школьников. Никто не воспринимал его всерьез, но сегодня утром за несколько минут до нападения он позвонил товарищам и посоветовал срочно уходить из школы, если хотят жить, отмечает корреспондент НТВ Анатолий Майоров.
Все это время в школе орудовал девятиклассник Миша. Утром он поссорился с учителем, его отвели к директору и он решил хладнокровно отомстить. Очевидцы говорят, что сначала он взорвал два самодельных взрывпакета в коридоре, потом ворвался в кабинет информатики, набросился на педагога с молотком и открыл беспорядочную стрельбу по окнам.
Сейчас выясняется, из стрелял школьник. Сотрудники правоохранительных органов говорят о пневматической винтовке, учащиеся — о самодельном оружии, похожем на двустволку. Якобы Миша неоднократно хвастался, что у него есть потайная мастерская, где он умеет собирать оружие буквально из железных труб. Свои поделки парень даже показывал товарищам и звал их после уроков «пострелять» по банкам.
Но как он пронес свой арсенал сегодня в школу? На входе всегда дежурят сотрудники охраны, установлены рамки металлодетектора. Возможно, взрывпакеты и ружье были спрятаны внутри уже давно, ведь девятиклассник уже неоднократно анонсировал предстоящую атаку. Те, кто видел Михаила утром, вспоминают, что перед школой он бросил фразу «сегодня будет отличный день». На урок пришел в черном плаще и армейских черных берцах.
Подростка вывели из школы в наручниках, сейчас с ним работают сотрудники дознания. Известно, что около года он наблюдался у психолога, но на учете у психиатра не состоял. Многие говорят о постоянных конфликтах ученика с учителями, родители слышали, что он хочет свести счеты с жизнью, но при этом у мальчика были хорошие отношения с узким кругом школьников. Никто не воспринимал его всерьез, но сегодня утром за несколько минут до нападения он позвонил товарищам и посоветовал срочно уходить из школы, если хотят жить, отмечает корреспондент НТВ Анатолий Майоров.
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