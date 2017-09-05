У вас минута: ивантеевский стрелок позвонил одноклассникам перед атакой

Главной чрезвычайной новостью сегодня стал инцидент в школе в подмосковной Ивантеевке. Там ученик девятого класса пришел на урок информатики с пистолетом, дымовой шашкой и топором. Устроил стрельбу, избил учителя. По некоторым данным, перед этим подозреваемый позвонил одноклассникам и сказал, что у них есть минута, чтобы покинуть класс. Те попытались сообщить директору, но не успели.
Так получилось, что в том момент, когда девятиклассник стрелял и бросал дымовые шашки, в соседнем кабинете местные журналисты снимали открытый урок. Услышав за стеной душераздирающие крики, съемка не была прекращена. Оператор решил проверить, в чем дело. Вышел в коридор, в кадр попал кто-то из учителей.
Школьники до сих пор не могут отойти от пережитого шока. Они рассказывают — Михаил опоздал на урок информатики. Зашел в кабинет в черном плаще и берцах. А когда преподаватель сделала замечание, девятиклассник достал дымовые шашки и пневматический пистолет и напал на женщину, а после открыл стрельбу.
Ученики стали выпрыгивать из окон. Двое из них сейчас по-прежнему находятся под наблюдением врачей — они получили переломы рук и ног. Еще одного подростка с незначительными ушибами отпустили домой. Учительницу Любовь Калмыкову сразу после операции перевезли из Ивантеевской больницы в столичную клинику. У женщины серьезная черепно-мозговая травма. Чем же она не угодила девятикласснику, сейчас выясняют следователи. Подростка уже доставили на допрос.
Ученики школы наперебой рассказывают — они знали о том, что сегодня произойдет в их школе. Девятиклассник якобы хвастался, что собирается открыть стрельбу. И даже сообщали директору. Но их словам почему-то не предали значения.
У девятиклассника Михаила действительно были странные увлечения — на уроках он то и дело смотрел любительские видео, посвященные Майку Клиболду — это подросток, который устроил стрельбу в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Вместе с сообщником он убил 13 человек и ранили еще 23, а затем совершил самоубийство. Кроме того, именно имя этого школьника он использовал в качестве ника в соцсетях. Многозначительным сейчас выглядит и его статус. Почему на странное поведение Михаила не обратили внимание ни родители, ни учителя, сейчас выясняют следователи.
В настоящее время следователи выясняют мотивы противоправного поведения ученика. В рамках расследования будет изучен круг общения и его окружение, детально рассмотрены его увлечения. Как говорят одноклассники Михаила, подросток мало с кем общался, вел закрытый образ жизни. Возможно, своим поступком школьник хотел привлечь к себе внимание. Но его товарищи склоняются к тому, что таким образом подросток решил проучить преподавателя информатики, с которым у него были разногласия.
Школьники до сих пор не могут отойти от пережитого шока. Они рассказывают — Михаил опоздал на урок информатики. Зашел в кабинет в черном плаще и берцах. А когда преподаватель сделала замечание, девятиклассник достал дымовые шашки и пневматический пистолет и напал на женщину, а после открыл стрельбу.
Ученики стали выпрыгивать из окон. Двое из них сейчас по-прежнему находятся под наблюдением врачей — они получили переломы рук и ног. Еще одного подростка с незначительными ушибами отпустили домой. Учительницу Любовь Калмыкову сразу после операции перевезли из Ивантеевской больницы в столичную клинику. У женщины серьезная черепно-мозговая травма. Чем же она не угодила девятикласснику, сейчас выясняют следователи. Подростка уже доставили на допрос.
Ученики школы наперебой рассказывают — они знали о том, что сегодня произойдет в их школе. Девятиклассник якобы хвастался, что собирается открыть стрельбу. И даже сообщали директору. Но их словам почему-то не предали значения.
У девятиклассника Михаила действительно были странные увлечения — на уроках он то и дело смотрел любительские видео, посвященные Майку Клиболду — это подросток, который устроил стрельбу в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Вместе с сообщником он убил 13 человек и ранили еще 23, а затем совершил самоубийство. Кроме того, именно имя этого школьника он использовал в качестве ника в соцсетях. Многозначительным сейчас выглядит и его статус. Почему на странное поведение Михаила не обратили внимание ни родители, ни учителя, сейчас выясняют следователи.
В настоящее время следователи выясняют мотивы противоправного поведения ученика. В рамках расследования будет изучен круг общения и его окружение, детально рассмотрены его увлечения. Как говорят одноклассники Михаила, подросток мало с кем общался, вел закрытый образ жизни. Возможно, своим поступком школьник хотел привлечь к себе внимание. Но его товарищи склоняются к тому, что таким образом подросток решил проучить преподавателя информатики, с которым у него были разногласия.
Комментарии