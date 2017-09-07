Школам Ивантеевки поручили отслеживать аккаунты учеников в соцсетях

После нападения в ивантеевской школе руководству школ поручено контролировать аккаунты учеников в соцсетях.
Власти Ивантеевки поручили руководству школ еще раз проверить условия охраны в образовательных учреждениях, а также отслеживать активность своих учеников в социальных сетях. Об этом на расширенном совещании по безопасности и профилактике асоциальных явлений в образовательных учреждениях заявила глава подмосковного города Елена Ковалева.
Елена Ковалева, глава Ивантеевки: «Дано поручение всем руководителям образовательных учреждений проверить еще раз все подвалы, чердаки, все помещения, все объекты, все условия охраны… еще раз проконтролировать образовательный процесс с точки зрения наличия таких фактов. Контролировать социальные сети мы также дали поручения, но мы понимаем, насколько это сложно, мы понимаем, что в данном случае ребенок был под ником выдуманным и его контакты не давали оснований, чтобы выйти на него».
5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена, ее увезли в реанимацию. Также пострадали дети, выпрыгнувшие из класса через окна. Трое учеников получили переломы. Сейчас нападавший находится под арестом.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. По словам одноклассников стрелка, он не раз говорил о готовящемся нападении. Кроме того, он писал об этом на своей странице во «Вконтакте». Однако директор школы заявила, что ни она, ни учителя не знали об этом.
В настоящее время страница нападавшего заблокирована по просьбе его родителей, передает РИА Новости. Защита арестованного утверждает, что неизвестные создали страницу подростка в соцсети и от его имени писали комментарии, пока он сам находился в изоляторе.
Елена Ковалева, глава Ивантеевки: «Дано поручение всем руководителям образовательных учреждений проверить еще раз все подвалы, чердаки, все помещения, все объекты, все условия охраны… еще раз проконтролировать образовательный процесс с точки зрения наличия таких фактов. Контролировать социальные сети мы также дали поручения, но мы понимаем, насколько это сложно, мы понимаем, что в данном случае ребенок был под ником выдуманным и его контакты не давали оснований, чтобы выйти на него».
5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена, ее увезли в реанимацию. Также пострадали дети, выпрыгнувшие из класса через окна. Трое учеников получили переломы. Сейчас нападавший находится под арестом.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. По словам одноклассников стрелка, он не раз говорил о готовящемся нападении. Кроме того, он писал об этом на своей странице во «Вконтакте». Однако директор школы заявила, что ни она, ни учителя не знали об этом.
В настоящее время страница нападавшего заблокирована по просьбе его родителей, передает РИА Новости. Защита арестованного утверждает, что неизвестные создали страницу подростка в соцсети и от его имени писали комментарии, пока он сам находился в изоляторе.
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