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  • 07.09, 15:53

    Ивантеевского стрелка отправили под арест

    3 комментария
    • Фото: Mike Klebold / vk.com
    Ивантеевского стрелка отправили под арест

    Ивантеевского стрелка отправили под арест

    Ивантеевского стрелка отправили под арест
  • Фото: Mike Klebold / vk.com

    • Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте подростка, устроившего стрельбу в ивантеевской школе.

    Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте подростка, устроившего стрельбу и ранившего учительницу в школе в подмосковной Ивантеевке. Девятиклассника арестовали на два месяца, до 5 ноября, передает РИА Новости.

    Судья также заявил, что данных о психических расстройствах подростка нет.

    смотретьЖурналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе
    Журналисты ивантеевского ТВ сняли момент начала стрельбы в школе
    Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые выпрыгнули из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.

    Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. По словам одноклассников стрелка, он не раз говорил о готовящемся нападении. Однако исполняющая обязанности директора школы №1 Наталья Решетова заявила, что ученики не сообщили о подготовке ни ей, ни учителям.

    смотретьСледствие просит суд об аресте ивантеевского стрелка
    Следствие просит суд об аресте ивантеевского стрелка
    Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство. Арестованный признал вину, заявил, что раскаивается в своем поступке, и попросил прощения у пострадавших.

    Следователи полагают, что подросток тщательно готовился к нападению. Такой вывод они сделали, изучив страницу обвиняемого в социальной сети. Известно также, что он посещал интернет-ресурсы, связанные с торговлей оружием. Кроме того, у следователей имеется множество вопросов к родителям ученика, педагогам и охранникам школы.

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