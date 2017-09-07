Ивантеевского стрелка отправили под арест

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте подростка, устроившего стрельбу в ивантеевской школе.
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте подростка, устроившего стрельбу и ранившего учительницу в школе в подмосковной Ивантеевке. Девятиклассника арестовали на два месяца, до 5 ноября, передает РИА Новости.
Судья также заявил, что данных о психических расстройствах подростка нет.
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые выпрыгнули из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. По словам одноклассников стрелка, он не раз говорил о готовящемся нападении. Однако исполняющая обязанности директора школы №1 Наталья Решетова заявила, что ученики не сообщили о подготовке ни ей, ни учителям.
Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство. Арестованный признал вину, заявил, что раскаивается в своем поступке, и попросил прощения у пострадавших.
Следователи полагают, что подросток тщательно готовился к нападению. Такой вывод они сделали, изучив страницу обвиняемого в социальной сети. Известно также, что он посещал интернет-ресурсы, связанные с торговлей оружием. Кроме того, у следователей имеется множество вопросов к родителям ученика, педагогам и охранникам школы.
Судья также заявил, что данных о психических расстройствах подростка нет.
Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые выпрыгнули из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. По словам одноклассников стрелка, он не раз говорил о готовящемся нападении. Однако исполняющая обязанности директора школы №1 Наталья Решетова заявила, что ученики не сообщили о подготовке ни ей, ни учителям.
Действия подростка квалифицировали как хулиганство и покушение на убийство. Арестованный признал вину, заявил, что раскаивается в своем поступке, и попросил прощения у пострадавших.
Следователи полагают, что подросток тщательно готовился к нападению. Такой вывод они сделали, изучив страницу обвиняемого в социальной сети. Известно также, что он посещал интернет-ресурсы, связанные с торговлей оружием. Кроме того, у следователей имеется множество вопросов к родителям ученика, педагогам и охранникам школы.
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