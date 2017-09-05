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  • 05.09, 13:55
    ЧП в подмосковной школе: школьник проломил голову учителю кухонным топориком. Московская область, нападения, стрельба, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧП в подмосковной школе: школьник проломил голову учителю кухонным топориком

    ЧП в подмосковной школе: школьник проломил голову учителю кухонным топориком

    1 комментарий
    ЧП в подмосковной школе: школьник проломил голову учителю кухонным топориком

    ЧП в подмосковной школе: школьник проломил голову учителю кухонным топориком

    ЧП в подмосковной школе: школьник проломил голову учителю кухонным топориком

      Нападение произошло на уроке информатики: школьник взрывал петарды и бил учителя топориком по голове.

      Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, во время нападения ударил учителя информатики кухонным топориком. После этого подросток начал взрывать в классе петарды и открыл огонь из пневматического оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области.

      Раненый учитель сейчас находится в реанимации с травмой головы. Всего госпитализированы 4 человека: кроме преподавателя пострадали одноклассники нападавшего, которые во время стрельбы в панике выпрыгивали из окон школы.

      15-летний подросток заранее готовился к атаке в школе. На своей странице «ВКонтакте» он отметил сегодняшнюю дату и сообщил, что его жизнь будет уничтожена. Судя по другим записям, школьник является фанатом оружия и интересуется темой массовых расстрелов в школах.

      смотретьВ Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые
      В Подмосковье девятиклассник устроил стрельбу в школе: есть раненые
      Сейчас школьник задержан. Следствие опрашивает родителей и мальчика, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что молодой человек — из благополучной семьи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

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