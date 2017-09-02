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  • 02.09, 19:20

    СК начал проверку после гибели 13-летнего мальчика, избитого школьником на Кубани

    3 комментария

    СК начал проверку после гибели 13-летнего мальчика, избитого школьником на Кубани

    СК начал проверку после гибели <nobr>13-летнего</nobr> мальчика, избитого школьником на Кубани

    Доследственная проверка организована по факту убийства 13-летнего школьника в поселке Голубая Нива Славянского района Краснодарского края.

    Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, трагедия произошла 31 августа, тело убитого нашли 1 сентября в поселке.

    По словам очевидцев, 13-летнего ребенка избил 12-летний мальчик, учившийся с ним в одной школе, еще два школьника наблюдали за происходящим, стоя в стороне.

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