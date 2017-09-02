СК начал проверку после гибели 13-летнего мальчика, избитого школьником на Кубани

Доследственная проверка организована по факту убийства
13-летнего школьника в поселке Голубая Нива Славянского района Краснодарского края.
Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, трагедия произошла 31 августа, тело убитого нашли 1 сентября в поселке.
По словам очевидцев, 13-летнего ребенка избил 12-летний мальчик, учившийся с ним в одной школе, еще два школьника наблюдали за происходящим, стоя в стороне.
По словам очевидцев, 13-летнего ребенка избил 12-летний мальчик, учившийся с ним в одной школе, еще два школьника наблюдали за происходящим, стоя в стороне.
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