Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29
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    Путин подвел итоги работы на саммите БРИКС

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    Путин подвел итоги работы на саммите БРИКС

    Путин подвел итоги работы на саммите БРИКС

    Путин подвел итоги работы на саммите БРИКС

      Президент России завершил участие в саммите БРИКС в китайском Сямэне.

      Последний рабочий день саммита БРИКС прошел в расширенном формате. Владимир Путин успел принять участие в общем заседании, встретиться с премьером Таиланда и президентом Мексики, после чего подвел итоги работы на саммите. На пресс-конференции прозвучала серия политических заявлений. Путин назвал действия США по отношению к собственности российской дипмиссии явным нарушением имущественных прав. Еще раз обратил внимание на проблемы на Корейском полуострове: президент уверен, что новые санкции против КНДР — не выход. Путин впервые прокомментировал арест Кирилла Серебренникова, напомнив, что режиссера судят не за его творчество. Что касается слов Рамзана Кадырова о ситуации в Мьянме, Путин заявил, что это частное мнение главы Чечни.

      Из Сямэня Владимир Путин отправился во Владивосток, где ему предстоит участвовать в работе Восточного экономического форума.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

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