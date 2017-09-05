«Он мне не невеста»: Путин назвал наивным вопрос о разочаровании в Трампе

Владимир Путин напомнил, что Дональд Трамп в своей деятельности руководствуется национальными интересами своей страны.
Российский лидер подчеркнул, что он и президент США занимаются государственной деятельностью, и вопрос о разочаровании или неразочаровании в этой ситуации звучит наивно.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених — мы занимаемся государственной деятельностью».
Также Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отказался обсуждать возможный импичмент Трампа. Российский лидер подчеркнул, что это внутреннее дело США, поэтому вопрос является некорректным.
При этом Путин выразил надежду на то, что России и США удастся найти компромиссы при решении двусторонних и международных проблем. Президент подчеркнул, что в этом заинтересованы не только граждане РФ и США, но и народы многих других стран, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается разочарования или неразочарования, ваш вопрос звучит очень наивно. Он же не невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених — мы занимаемся государственной деятельностью».
Также Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отказался обсуждать возможный импичмент Трампа. Российский лидер подчеркнул, что это внутреннее дело США, поэтому вопрос является некорректным.
При этом Путин выразил надежду на то, что России и США удастся найти компромиссы при решении двусторонних и международных проблем. Президент подчеркнул, что в этом заинтересованы не только граждане РФ и США, но и народы многих других стран, передает РИА Новости.
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