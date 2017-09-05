Путин не увидел «фронды» в словах Кадырова о ситуации в Мьянме

Владимир Путин заявил, что РФ выступает против любого насилия в Мьянме.
Президент напомнил, что Россия и Египет совместно призвали Мьянмы взять ситуацию под контроль.
При этом Путин отметил, что каждый гражданин России, в том числе чиновники и главы регионов, может иметь собственное мнение по поводу внешней политики страны, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объеме их касается. Но я вас уверяю, здесь никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке».
Отметим, что ранее в Москве у здания посольства Мьянмы прошли стихийные митинги, участники которых потребовали остановить насилие в отношении представителей народности рохинджа, исповедующих ислам.
Позицию митингующих поддержал Рамзан Кадыров. Глава Чечни обвинил мировых лидеров в бездействии, а также добавил, что выступает против курса руководства РФ, если оно поддерживает власти Мьянмы. Позднее Кадыров выразил Путину благодарность за реакцию на события в Мьянме.
При этом Путин отметил, что каждый гражданин России, в том числе чиновники и главы регионов, может иметь собственное мнение по поводу внешней политики страны, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объеме их касается. Но я вас уверяю, здесь никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке».
Отметим, что ранее в Москве у здания посольства Мьянмы прошли стихийные митинги, участники которых потребовали остановить насилие в отношении представителей народности рохинджа, исповедующих ислам.
Позицию митингующих поддержал Рамзан Кадыров. Глава Чечни обвинил мировых лидеров в бездействии, а также добавил, что выступает против курса руководства РФ, если оно поддерживает власти Мьянмы. Позднее Кадыров выразил Путину благодарность за реакцию на события в Мьянме.
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