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  • 05.09, 10:54

    Путин не увидел «фронды» в словах Кадырова о ситуации в Мьянме

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    Путин не увидел «фронды» в словах Кадырова о ситуации в Мьянме

    Путин не увидел «фронды» в словах Кадырова о ситуации в Мьянме

    Путин не увидел «фронды» в словах Кадырова о ситуации в Мьянме

    Владимир Путин заявил, что РФ выступает против любого насилия в Мьянме.

    Президент напомнил, что Россия и Египет совместно призвали Мьянмы взять ситуацию под контроль.

    При этом Путин отметил, что каждый гражданин России, в том числе чиновники и главы регионов, может иметь собственное мнение по поводу внешней политики страны, передает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «Что касается руководителей регионов, то это тоже в полном объеме их касается. Но я вас уверяю, здесь никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке».

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    Отметим, что ранее в Москве у здания посольства Мьянмы прошли стихийные митинги, участники которых потребовали остановить насилие в отношении представителей народности рохинджа, исповедующих ислам.

    Позицию митингующих поддержал Рамзан Кадыров. Глава Чечни обвинил мировых лидеров в бездействии, а также добавил, что выступает против курса руководства РФ, если оно поддерживает власти Мьянмы. Позднее Кадыров выразил Путину благодарность за реакцию на события в Мьянме.

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