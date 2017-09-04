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  • 04.09, 18:16

    Полиция задержала 20 человек у посольства Мьянмы в Москве

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    Полиция задержала 20 человек у посольства Мьянмы в Москве

    Полиция задержала 20 человек у посольства Мьянмы в Москве

    Полиция задержала 20 человек у посольства Мьянмы в Москве

    Десятки человек оказались в полиции после стихийного митинга у посольства Мьянмы в Москве.

    Как уточнили в МВД, 20 человек задержаны за нарушение общественного порядка.

    Юрий Титов, врио руководителя пресс-службы столичного ГУ МВД: «4 сентября за попытку нарушить общественный порядок на улице Большая Никитская задержаны 20 граждан. Все они доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. В отношении 17 человек составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей: „Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“».

    Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что среди задержанных — 15 мужчин и две женщины, все они уроженцы Северного Кавказа. По данным источника, в настоящее время на месте еще находятся порядка 20–25 человек. Дипмиссия взята под усиленную охрану, около здания посольства дежурят наряды полиции и бойцы ОМОН.

    Накануне у посольства прошла другая несанкционированная акция. Ее участники составили петицию, осуждающую ситуацию с мусульманами в Мьянме. Правоохранители не фиксировали нарушений порядка в воскресенье.

    В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм.

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