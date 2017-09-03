Полиция не зафиксировала нарушений на стихийном митинге мусульман в Москве

Общественный порядок в районе посольства Мьянмы в Москве, где проходит массовая акция мусульман, не нарушается.
Как сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД, полицейские поддерживают охрану правопорядка. К настоящему времени нарушений на Большой Никитской улице не зафиксировано.
По данным агентства, представители мусульман призывают собравшихся разойтись, поскольку сделано уже все возможное для того, чтобы донести их позицию до властей Мьянмы.
В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Только за последнюю неделю на территории проживания мусульман было сожжено 2 600 домов. Жертвами обострения конфликта стали свыше 400 человек.
В поддержу мусульман-рохинджа из Мьянмы на центральной площади Грозного в понедельник пройдет многотысячный митинг.
По данным агентства, представители мусульман призывают собравшихся разойтись, поскольку сделано уже все возможное для того, чтобы донести их позицию до властей Мьянмы.
В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Только за последнюю неделю на территории проживания мусульман было сожжено 2 600 домов. Жертвами обострения конфликта стали свыше 400 человек.
В поддержу мусульман-рохинджа из Мьянмы на центральной площади Грозного в понедельник пройдет многотысячный митинг.
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