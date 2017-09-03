Митинг мусульман у посольства Мьянмы в Москве закончился

Несанкционированная акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве завершилась. Как сообщают очевидцы, протестующие разошлись.
Участники акции составили петицию, осуждающую ситуацию с мусульманами в Мьянме, документ передадут в посольство.
Ранее сообщалось, что полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время митинга.
В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Это происходит на фоне масштабной антитеррористической операции властей страны, в ходе которой гибнут и мирные жители.
Ранее сообщалось, что полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка во время митинга.
В Мьянме в последнее время серьезно обострился конфликт, вызванный религиозной враждой между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Это происходит на фоне масштабной антитеррористической операции властей страны, в ходе которой гибнут и мирные жители.
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