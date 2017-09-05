Конфликт мусульман и буддистов: что на самом деле происходит в Мьянме

За мусульман Мьянмы вступились Москва и Грозный. Что на самом деле происходит в этом далеком государстве?
В Москве один за другим проходят стихийные митинги в поддержку мусульман-рохинджа. А в Грозном на главной площади собрались порядка миллиона человек. Чтобы был понятен масштаб, это почти вся республика.
Атаку на единоверцев, погибающих на другом конце света, глава республики Рамзан Кадыров назвал геноцидом и обвинил мировых лидеров в бездействии. И даже раскритиковал российскую позицию. При этом глава Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин призвал верующих не участвовать в стихийных митингах.
А в самой Мьянме ситуация хуже некуда. Противостояние между правительственными войсками и группировками рохинджа переросло в кровопролитные бои. Что это: резня на национальной почве? Или конфликт куда глубже, чем кажется на первый взгляд?
Конфликт буддистов и мусульмам в Мьянме тянется с 1942 года. В последнюю неделю он опять обострился. По некоторым данным, около 30 тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш, спасаясь от военных и полицейских. Армия, по словам, очевидцев действует с особой жестокостью: мусульманские деревни сжигают, их жителей убивают, не жалея ни женщин, ни детей. В столкновениях погибли не меньше 400 человек.
Дело в том, что самых радикальных из рохинджа объединяет боевая организация «Армия спасения», действия которой, по сути, и стали поводом для новой волны насилия. Помимо разгрома монастырей, боевики устроили налеты на полицейские участки, военную часть, разграбили склад с оружием. Ответная спецоперация армии, действительно, оказалась жестокой. И очевидно, что в ходе столкновений гибнут мирные жители. В российском МИДе заявляют, что обеспокоены происходящим и призывают стороны к диалогу.
Подробности — в материале «Итогов дня».
Атаку на единоверцев, погибающих на другом конце света, глава республики Рамзан Кадыров назвал геноцидом и обвинил мировых лидеров в бездействии. И даже раскритиковал российскую позицию. При этом глава Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин призвал верующих не участвовать в стихийных митингах.
А в самой Мьянме ситуация хуже некуда. Противостояние между правительственными войсками и группировками рохинджа переросло в кровопролитные бои. Что это: резня на национальной почве? Или конфликт куда глубже, чем кажется на первый взгляд?
Конфликт буддистов и мусульмам в Мьянме тянется с 1942 года. В последнюю неделю он опять обострился. По некоторым данным, около 30 тысяч мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш, спасаясь от военных и полицейских. Армия, по словам, очевидцев действует с особой жестокостью: мусульманские деревни сжигают, их жителей убивают, не жалея ни женщин, ни детей. В столкновениях погибли не меньше 400 человек.
Дело в том, что самых радикальных из рохинджа объединяет боевая организация «Армия спасения», действия которой, по сути, и стали поводом для новой волны насилия. Помимо разгрома монастырей, боевики устроили налеты на полицейские участки, военную часть, разграбили склад с оружием. Ответная спецоперация армии, действительно, оказалась жестокой. И очевидно, что в ходе столкновений гибнут мирные жители. В российском МИДе заявляют, что обеспокоены происходящим и призывают стороны к диалогу.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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