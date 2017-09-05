Путин отметил важность формата «БРИКС плюс»

Сегодня в китайском Сямэне завершается саммит БРИКС. Во второй день форума лидеры
стран-участниц — России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР — пригласили к заседанию глав других государств, приехавших в Сямэнь.
К формату «БРИКС плюс» присоединились президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, а также премьер-министр Таиланда. Перед началом сессии участники вышли на церемонию совместного фотографирования.
Выступая на саммите, Владимир Путин заявил, что такой формат переговоров дает больше возможностей для обсуждения широкого круга вопросов.
Владимир Путин, президент РФ: «Встречи на полях стали традицией, дают возможность налаживать сотрудничество с различными структурами и региональными организациями. Здесь присутствуют страны с формирующимися рынками. Эти страны являются естественными союзниками и перспективными партнерами. Поэтому БРИКС налаживает с ними партнерство в социально-экономической сфере, а также международных делах».
В свою очередь глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин выделит 500 миллионов долларов на поддержку развивающихся экономик. Эти деньги будут использованы для того, чтобы помочь развивающимся странам решать вопросы в области сельского хозяйства, беженцев, изменения климата, и здравоохранения.
Выступая на саммите, Владимир Путин заявил, что такой формат переговоров дает больше возможностей для обсуждения широкого круга вопросов.
Владимир Путин, президент РФ: «Встречи на полях стали традицией, дают возможность налаживать сотрудничество с различными структурами и региональными организациями. Здесь присутствуют страны с формирующимися рынками. Эти страны являются естественными союзниками и перспективными партнерами. Поэтому БРИКС налаживает с ними партнерство в социально-экономической сфере, а также международных делах».
В свою очередь глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин выделит 500 миллионов долларов на поддержку развивающихся экономик. Эти деньги будут использованы для того, чтобы помочь развивающимся странам решать вопросы в области сельского хозяйства, беженцев, изменения климата, и здравоохранения.
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