Лидеры БРИКС провели встречу с главами приглашенных стран

Саммит в китайском Сямэне завершился переговорами в формате «БРИКС плюс» — лидеры стран «пятерки» встретились с руководителями приглашенных государств.
Этот формат является инициативой китайской стороны. В сессии приняли участие руководители стран БРИКС, а также президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и премьер-министр Таиланда.
Перед началом заседания лидеры БРИКС вместе с приглашенными участниками сделали совместную фотографию, сообщает ТАСС.
Следующий саммит БРИКС состоится в 2018 году в ЮАР.
Перед началом заседания лидеры БРИКС вместе с приглашенными участниками сделали совместную фотографию, сообщает ТАСС.
Следующий саммит БРИКС состоится в 2018 году в ЮАР.
Комментарии