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  • 05.09, 06:21

    Лидеры БРИКС провели встречу с главами приглашенных стран

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    Лидеры БРИКС провели встречу с главами приглашенных стран

    Лидеры БРИКС провели встречу с главами приглашенных стран

    Саммит в китайском Сямэне завершился переговорами в формате «БРИКС плюс» — лидеры стран «пятерки» встретились с руководителями приглашенных государств.

    Этот формат является инициативой китайской стороны. В сессии приняли участие руководители стран БРИКС, а также президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и премьер-министр Таиланда.

    Перед началом заседания лидеры БРИКС вместе с приглашенными участниками сделали совместную фотографию, сообщает ТАСС.

    Следующий саммит БРИКС состоится в 2018 году в ЮАР.

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