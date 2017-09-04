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  • 04.09, 09:09
    Китай готов вложить в программу торгово-технического сотрудничества БРИКС $76 млн. БРИКС, Китай, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКитай готов вложить в программу торгово-технического сотрудничества БРИКС $76 млн

    Китай готов вложить в программу торгово-технического сотрудничества БРИКС $76 млн

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    Китай готов вложить в программу <nobr>торгово-технического</nobr> сотрудничества БРИКС $76 млн

    Китай готов вложить в программу торгово-технического сотрудничества БРИКС $76 млн

    Китай готов вложить в программу <nobr>торгово-технического</nobr> сотрудничества БРИКС $76 млн

      В китайском Сямэне открылся саммит БРИКС. Лидеры стран-участниц — Бразилии, России, Индии и ЮАР — собрались в международном конференц-центре, где их поприветствовал лидер Китая Си Цзиньпин.

      Глава КНР заявил о готовности создания программы торгово-технического сотрудничества БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней (76,4 млн долларов).

      Си Цзиньпин: «Китайская сторона готова создать в рамках БРИКС программу обменов в сфере торгово-технического сотрудничества на первоначальную сумму 500 млн юаней для усиления обменов по политике и укрепления практического сотрудничества. Мы готовы также выделить 4 млн долларов для фонда подготовки проектов Нового банка развития, на поддержку функционирования и долгосрочного развития этого банка».

      Си Цзиньпин отметил, что, несмотря на отличие реалий каждой страны, цели у БРИКС общие.

      Си Цзиньпин: «У всех нас экономики уже вступили в период решения сложнейших задач. Активизация сопряженной стратегии развития и выявлении сравнительных преимуществ в ресурсах, рынках труда помогут укреплению потенциала развития наших пяти стран и активизируют творческие усилия их трехмиллиардного населения».

      После традиционного группового фото участники направились на переговоры в узком составе. Ожидается, что лидеры пяти стран обсудят ситуацию в мировой экономике, международные и региональные конфликты, а также национальную безопасность и развитие.

      Китай, который председательствует в БРИКС в этом году, обозначил целью саммита усиление взаимовыгодного партнерства ради поддержания мира и стабильности.

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