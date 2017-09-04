Китай готов вложить в программу торгово-технического сотрудничества БРИКС $76 млн

В китайском Сямэне открылся саммит БРИКС. Лидеры стран-участниц — Бразилии, России, Индии и ЮАР — собрались в международном конференц-центре , где их поприветствовал лидер Китая Си Цзиньпин.

Глава КНР заявил о готовности создания программы торгово-технического сотрудничества БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней (76,4 млн долларов).



Си Цзиньпин: «Китайская сторона готова создать в рамках БРИКС программу обменов в сфере торгово-технического сотрудничества на первоначальную сумму 500 млн юаней для усиления обменов по политике и укрепления практического сотрудничества. Мы готовы также выделить 4 млн долларов для фонда подготовки проектов Нового банка развития, на поддержку функционирования и долгосрочного развития этого банка».



Си Цзиньпин отметил, что, несмотря на отличие реалий каждой страны, цели у БРИКС общие.



Си Цзиньпин: «У всех нас экономики уже вступили в период решения сложнейших задач. Активизация сопряженной стратегии развития и выявлении сравнительных преимуществ в ресурсах, рынках труда помогут укреплению потенциала развития наших пяти стран и активизируют творческие усилия их трехмиллиардного населения».



После традиционного группового фото участники направились на переговоры в узком составе. Ожидается, что лидеры пяти стран обсудят ситуацию в мировой экономике, международные и региональные конфликты, а также национальную безопасность и развитие.



Китай, который председательствует в БРИКС в этом году, обозначил целью саммита усиление взаимовыгодного партнерства ради поддержания мира и стабильности.