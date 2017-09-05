«Письмо Серебренникова» с упоминанием Порошенко оказалось пранком

Немецкий актер, опубликовавший послание якобы от Кирилла Серебренникова, стал жертвой телефонного розыгрыша.
Разместить громкое заявление Ларса Айдингера попросили пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Они позвонили актеру из «Матильды» и надиктовали текст, который затем немец опубликовал в своем Instagram от имени Кирилла Серебренникова.
Айдингер утверждал, что режиссер просил обнародовать послание в случае его ареста. По словам пранкеров, разговор с актером произошел буквально на днях, сообщает сайт Вести.Ru.
В «письме», в частности, говорится о предложении президента Украины Петра Порошенко снять пропагандистский фильм. Адвокат Серебренникова назвал публикацию провокацией, и вскоре Ларс Айдингер удалил пост из Instagram.
Напомним, Серебренникова обвиняют в мошенничестве на 68 млн рублей, режиссер находится под домашним арестом. Накануне суд разрешил ему двухчасовые прогулки, но не дал разрешения на посещение ламой, йоготерапевтом и домработницей.
Айдингер утверждал, что режиссер просил обнародовать послание в случае его ареста. По словам пранкеров, разговор с актером произошел буквально на днях, сообщает сайт Вести.Ru.
В «письме», в частности, говорится о предложении президента Украины Петра Порошенко снять пропагандистский фильм. Адвокат Серебренникова назвал публикацию провокацией, и вскоре Ларс Айдингер удалил пост из Instagram.
Напомним, Серебренникова обвиняют в мошенничестве на 68 млн рублей, режиссер находится под домашним арестом. Накануне суд разрешил ему двухчасовые прогулки, но не дал разрешения на посещение ламой, йоготерапевтом и домработницей.
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