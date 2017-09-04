Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.09, 15:13

    Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом и разрешил прогулки

    4 комментария
    • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом и разрешил прогулки

    Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом и разрешил прогулки

    Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом и разрешил прогулки
  • Фото РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • В Мосгорсуде сегодня рассматривали жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве.

    Суд решил оставить Серебренникова под домашним арестом, сообщает ТАСС.

    Судья: «Постановление Басманного суда Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения».

    Серебренникову разрешены прогулки с 18:00 до 20:00 в районе Хамовников. А вот на посещение священнослужителя суд не дал добро. Также не разрешены визиты помощницы по домохозяйству.

    Ранее режиссер заявил, что считает сфабрикованным обвинение в хищении 68 млн рублей из бюджета.

    Кирилл Серебренников: «Это обвинение — абсурдное, вымышленное, сфабрикованное намерено. Я никогда не занимался личным обогащением».

    Защита вновь просила суд отпустить режиссера под залог в 68 млн рублей. Личными поручителями Серебренникова готовы стать уже 73 человека. Адвокаты также заявляли в суде, что экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, признавшая вину в хищении денежных средств и давшая показания против Серебренникова, оговорила себя и его.

    Дмитрий Харитонов, адвокат Серебренникова: «Показания самой Масляевой опровергают причастность Серебренникова к преступлениям, она сама говорит, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам. Я считаю, что Масляева оговорила и Серебренникова, и себя».

    смотретьСеребренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Серебренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Серебренникову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». 23 августа суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

    Новости по теме

    Дело Кирилла Серебренникова

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru