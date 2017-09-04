Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом и разрешил прогулки

В Мосгорсуде сегодня рассматривали жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве.
Суд решил оставить Серебренникова под домашним арестом, сообщает ТАСС.
Судья: «Постановление Басманного суда Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения».
Серебренникову разрешены прогулки с 18:00 до 20:00 в районе Хамовников. А вот на посещение священнослужителя суд не дал добро. Также не разрешены визиты помощницы по домохозяйству.
Ранее режиссер заявил, что считает сфабрикованным обвинение в хищении 68 млн рублей из бюджета.
Кирилл Серебренников: «Это обвинение — абсурдное, вымышленное, сфабрикованное намерено. Я никогда не занимался личным обогащением».
Защита вновь просила суд отпустить режиссера под залог в 68 млн рублей. Личными поручителями Серебренникова готовы стать уже 73 человека. Адвокаты также заявляли в суде, что экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, признавшая вину в хищении денежных средств и давшая показания против Серебренникова, оговорила себя и его.
Дмитрий Харитонов, адвокат Серебренникова: «Показания самой Масляевой опровергают причастность Серебренникова к преступлениям, она сама говорит, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам. Я считаю, что Масляева оговорила и Серебренникова, и себя».
Серебренникову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». 23 августа суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.
Судья: «Постановление Басманного суда Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения».
Серебренникову разрешены прогулки с 18:00 до 20:00 в районе Хамовников. А вот на посещение священнослужителя суд не дал добро. Также не разрешены визиты помощницы по домохозяйству.
Ранее режиссер заявил, что считает сфабрикованным обвинение в хищении 68 млн рублей из бюджета.
Кирилл Серебренников: «Это обвинение — абсурдное, вымышленное, сфабрикованное намерено. Я никогда не занимался личным обогащением».
Защита вновь просила суд отпустить режиссера под залог в 68 млн рублей. Личными поручителями Серебренникова готовы стать уже 73 человека. Адвокаты также заявляли в суде, что экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, признавшая вину в хищении денежных средств и давшая показания против Серебренникова, оговорила себя и его.
Дмитрий Харитонов, адвокат Серебренникова: «Показания самой Масляевой опровергают причастность Серебренникова к преступлениям, она сама говорит, что Серебренников не имел отношения к финансовым вопросам. Я считаю, что Масляева оговорила и Серебренникова, и себя».
Серебренникову предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». 23 августа суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.
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