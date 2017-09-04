Режиссер Серебренников доставлен в Мосгорсуд

Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения 68 млн рублей из бюджета, привезли в Московский городской суд.
Автомобиль ФСИН, в котором везли Серебренникова, заехал на территорию Мосгорсуда около 10:45. Возле здания суда пока нет большого числа сторонников режиссера, обстановка спокойная, передает «Интерфакс».
Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест Серебренникова — заседание назначено на 11:45. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов будет настаивать на отмене домашнего ареста.
Дмитрий Харитонов: «Мы будем просить любую меру, не связанную с лишением свободы».
Напомним, 23 августа Басманный суд по ходатайству следствия отправил режиссера под домашний арест до 19 октября, несмотря на поручительство нескольких десятков известных деятелей культуры и искусства. Сам подозреваемый заявляет о своей невиновности.
Домашний арест режиссер отбывает в своей квартире. По решению суда ему запрещено покидать ее, пользоваться Интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы. Следователь может разрешить подозреваемому ходить на работу в театр «Гоголь-центр».
Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на домашний арест Серебренникова — заседание назначено на 11:45. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов будет настаивать на отмене домашнего ареста.
Дмитрий Харитонов: «Мы будем просить любую меру, не связанную с лишением свободы».
Напомним, 23 августа Басманный суд по ходатайству следствия отправил режиссера под домашний арест до 19 октября, несмотря на поручительство нескольких десятков известных деятелей культуры и искусства. Сам подозреваемый заявляет о своей невиновности.
Домашний арест режиссер отбывает в своей квартире. По решению суда ему запрещено покидать ее, пользоваться Интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы. Следователь может разрешить подозреваемому ходить на работу в театр «Гоголь-центр».
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