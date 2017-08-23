Серебренникова привезли в квартиру на Пречистенке

Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Защита просила выпустить обвиняемого под залог в 68 миллионов рублей. Следствие в свою очередь утверждало, что на свободе обвиняемый сможет помешать работе правоохранительных органов и скрыться от правосудия.
Как сообщает корреспондент НТВ Владимир Кобяков, следствие настаивало на том, что у режиссера есть вид на жительство в одном из иностранных государств и он может скрыться. А адвокаты говорили, что готовы внести залог в размере инкриминируемой суммы похищения (это примерно 68 миллионов рублей). Эту сумму была готова дать Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова.
По данным РИА Новости, после вынесения судебного решения Кирилла Серебренникова доставили в его квартиру на улице Пречистенка в центре Москвы, где он будет находиться под домашним арестом.
На режиссера уже надели электронный браслет. Посещать театр и участвовать в съемках ему можно будет только с разрешения следователя. С прессой Серебренникову общаться запрещено. Также ему запрещено покидать место жительства, пользоваться Интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев.
По данным РИА Новости, после вынесения судебного решения Кирилла Серебренникова доставили в его квартиру на улице Пречистенка в центре Москвы, где он будет находиться под домашним арестом.
На режиссера уже надели электронный браслет. Посещать театр и участвовать в съемках ему можно будет только с разрешения следователя. С прессой Серебренникову общаться запрещено. Также ему запрещено покидать место жительства, пользоваться Интернетом, мобильной связью, стационарным телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев.
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