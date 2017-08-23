Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова.
Елена Ленская, судья: «Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении Серебренникова Кирилла Семёновича меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого установить до 19 октября 2017 года».
Как отмечает «Интерфакс», согласно постановлению, на Кирилла Серебренникова в рамках домашнего ареста наложен ряд ограничений.
Напомним, накануне руководителю московского театра «Гоголь-центра» было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа».
22 августа СК объявил о задержании режиссера. Серебренников был доставлен из Петербурга в Москву. Ночь он провел в изоляторе. Правозащитники навестили его и рассказали об условиях содержания. Режиссер на следователей и сокамерника не жаловался.
Как отмечает «Интерфакс», согласно постановлению, на Кирилла Серебренникова в рамках домашнего ареста наложен ряд ограничений.
Напомним, накануне руководителю московского театра «Гоголь-центра» было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа».
22 августа СК объявил о задержании режиссера. Серебренников был доставлен из Петербурга в Москву. Ночь он провел в изоляторе. Правозащитники навестили его и рассказали об условиях содержания. Режиссер на следователей и сокамерника не жаловался.
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