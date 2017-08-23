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  • 23.08, 20:51
    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест. задержание, знаменитости, мошенничество, суды, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКирилл Серебренников отправлен под домашний арест

    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест

    11 комментариев
    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест

    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест

    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    • Фото РИА Новости, Александр Вильф

      • Басманный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова.

      Елена Ленская, судья: «Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении Серебренникова Кирилла Семёновича меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого установить до 19 октября 2017 года».

      Как отмечает «Интерфакс», согласно постановлению, на Кирилла Серебренникова в рамках домашнего ареста наложен ряд ограничений.

      Напомним, накануне руководителю московского театра «Гоголь-центра» было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа».

      смотретьРежиссера Серебренникова привезли в Басманный суд
      Режиссера Серебренникова привезли в Басманный суд
      22 августа СК объявил о задержании режиссера. Серебренников был доставлен из Петербурга в Москву. Ночь он провел в изоляторе. Правозащитники навестили его и рассказали об условиях содержания. Режиссер на следователей и сокамерника не жаловался.

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