Режиссер Серебренников поделился из камеры эмоциями о своем задержании

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации мошенничества в особо крупном размере, помещен в изолятор временного содержания №1
(ИВС-1) ГУ МВД по Москве на улице Петровка. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Иван Мельников: «Члены ОНК посетили сегодня находящегося в ИВС на Петровке режиссера Кирилла Серебренникова, он содержится в двухместной камере».
По словам Мельникова, задержанный не высказывал претензий к сотрудникам изолятора и не жаловался на условия содержания, передает ТАСС.
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников посетил Серебренникова в изоляторе. По его словам, задержание вызвало у режиссера удивление.
Иван Мельников: «Кирилл Серебренников сказал, что очень удивлен своим задержанием. Он утверждает, что всегда аккуратно приходил по вызовам следователя, и не понимает, чем было вызвано решение о его задержании».
Ранее сегодня Кириллу Серебренникову было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов ранее заявил, что его подзащитного после допроса в СК якобы повезли в СИЗО «Матросская тишина», однако эта информация не подтвердилась.
По словам Мельникова, задержанный не высказывал претензий к сотрудникам изолятора и не жаловался на условия содержания, передает ТАСС.
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников посетил Серебренникова в изоляторе. По его словам, задержание вызвало у режиссера удивление.
Иван Мельников: «Кирилл Серебренников сказал, что очень удивлен своим задержанием. Он утверждает, что всегда аккуратно приходил по вызовам следователя, и не понимает, чем было вызвано решение о его задержании».
Ранее сегодня Кириллу Серебренникову было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов ранее заявил, что его подзащитного после допроса в СК якобы повезли в СИЗО «Матросская тишина», однако эта информация не подтвердилась.
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