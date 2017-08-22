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  • 22.08, 22:56

    Режиссер Серебренников поделился из камеры эмоциями о своем задержании

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    • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Режиссер Серебренников поделился из камеры эмоциями о своем задержании

    Режиссер Серебренников поделился из камеры эмоциями о своем задержании

    Режиссер Серебренников поделился из камеры эмоциями о своем задержании
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации мошенничества в особо крупном размере, помещен в изолятор временного содержания №1 (ИВС-1) ГУ МВД по Москве на улице Петровка. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

    Иван Мельников: «Члены ОНК посетили сегодня находящегося в ИВС на Петровке режиссера Кирилла Серебренникова, он содержится в двухместной камере».

    По словам Мельникова, задержанный не высказывал претензий к сотрудникам изолятора и не жаловался на условия содержания, передает ТАСС.

    Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников посетил Серебренникова в изоляторе. По его словам, задержание вызвало у режиссера удивление.

    Иван Мельников: «Кирилл Серебренников сказал, что очень удивлен своим задержанием. Он утверждает, что всегда аккуратно приходил по вызовам следователя, и не понимает, чем было вызвано решение о его задержании».

    смотретьРежиссера Серебренникова повезли в «Матросскую тишину»
    Режиссера Серебренникова повезли в «Матросскую тишину»
    Ранее сегодня Кириллу Серебренникову было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов ранее заявил, что его подзащитного после допроса в СК якобы повезли в СИЗО «Матросская тишина», однако эта информация не подтвердилась.

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