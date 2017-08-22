Режиссера Серебренникова повезли в «Матросскую тишину»

Режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, после допроса в СК повезли в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Харитонов.
По словам Харитонова, допрос Серебренникова завершился. Суд изберет ему меру пресечения в среду, 23 августа. Адвокат добавил, что его режиссер считает абсурдным свое уголовное преследование.
Дмитрий Харитонов: «Сейчас его (Серебренникова) повезли в СИЗО-1».
Как сообщалось, руководителю московского «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сам режиссер своей вины не признал.
Ранее показания против Серебренникова дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, однако до сегодняшнего дня он фигурировал в деле о хищении государственных средств как свидетель.
Дмитрий Харитонов: «Сейчас его (Серебренникова) повезли в СИЗО-1».
Как сообщалось, руководителю московского «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сам режиссер своей вины не признал.
Ранее показания против Серебренникова дала бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, однако до сегодняшнего дня он фигурировал в деле о хищении государственных средств как свидетель.
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