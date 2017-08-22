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  • 22.08, 22:57

    Режиссеру Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве

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    • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Режиссеру Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве

    Режиссеру Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве

    Режиссеру Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве
  • Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Руководителю московского «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

    Светлана Петренко: «Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере».

    В сообщении пресс-службы СК отмечается, что во время допроса Серебренников свою вину не признал.

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    Ранее сообщалось, что руководитель московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Он был задержан в Санкт-Петербурге, где снимал кино, а затем в сопровождении силовиков доставлен в Москву. Согласно российскому законодательству, Серебренникову грозит до 10 лет заключения.

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