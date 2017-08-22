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  • 22.08, 22:57

    В СК рассказали о мошеннической схеме режиссера Серебренникова

    7 комментариев
    • Фото РИА Новости, Валерий Мельников
    В СК рассказали о мошеннической схеме режиссера Серебренникова

    В СК рассказали о мошеннической схеме режиссера Серебренникова

    В СК рассказали о мошеннической схеме режиссера Серебренникова
  • Фото РИА Новости, Валерий Мельников

    • Вина режиссера Кирилла Серебренникова в мошенничестве в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Также она рассказала о том, как функционировала мошенническая схема.

    Светлана Петренко: «Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами».

    По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Проект получил от государства более 214 млн рублей.

    Светлана Петренко: «Для реализации проекта Серебренниковым была создана АНО „Седьмая студия“. К работе в организации он привлек ранее ему знакомых Ю. Итина, А. Малобродского, Е. Воронову, Н. Масляеву и иных лиц».

    Следствие полагает, что указанная группа лиц в период с 2011-го по 2014 год разрабатывала планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», сознательно завышая их количество и стоимость. Затем данные планы направлялись в Министерство культуры России для получения финансирования.

    Светлана Петренко: «В дальнейшем они же изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная АНО „Седьмая студия“ субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия».

    Также Серебренников поручал вышеуказанным лицам заключать фиктивные договора от лица «Седьмой студии» с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями. Все это делалось для имитации выполнения обязательств, связанных с реализацией мероприятий в рамках «Платформы».

    Светлана Петренко: «Под видом оплаты данных договоров, поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками».

    В общей сложности Серебренниковым было похищено не менее 68 млн бюджетных средств, полагают следователи.

    смотретьРежиссера Серебренникова повезли в «Матросскую тишину»
    Режиссера Серебренникова повезли в «Матросскую тишину»
    Ранее сегодня Кириллу Серебренникову было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После допроса его отправили в СИЗО «Матросская тишина». Сам режиссер свою вину отрицает. Ожидается, что завтра ему будет избрана мера пресечения.

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