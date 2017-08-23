Серебренников рассказал о вежливом сокамернике в изоляторе

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«Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, которому накануне было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказал правозащитникам об условиях содержания в СИЗО и своем сокамернике.
По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, которого цитирует сайт «Комсомольской правды», Серебренников на условия содержания не жалуется. Следователи с ним обращаются хорошо.
Что касается его соседа по камере, то, по словам правозащитника, это «адекватный вежливый человек», обвиняемый во взятке.
Режиссер, напомним, содержится в двухместной камере изолятора временного содержания №1 ГУ МВД по Москве.
Во вторник Кириллу Серебренникову предъявили официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Знаменитого режиссера подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Он был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. Сам режиссер свою вину отрицает.
Что касается его соседа по камере, то, по словам правозащитника, это «адекватный вежливый человек», обвиняемый во взятке.
Режиссер, напомним, содержится в двухместной камере изолятора временного содержания №1 ГУ МВД по Москве.
Во вторник Кириллу Серебренникову предъявили официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Знаменитого режиссера подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на мероприятия проекта «Платформа». Он был задержан в Петербурге и доставлен в Москву. Сам режиссер свою вину отрицает.
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