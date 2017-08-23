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  • 23.08, 10:56

    Серебренников рассказал о вежливом сокамернике в изоляторе

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Серебренников рассказал о вежливом сокамернике в изоляторе

    Серебренников рассказал о вежливом сокамернике в изоляторе

    Серебренников рассказал о вежливом сокамернике в изоляторе
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, которому накануне было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказал правозащитникам об условиях содержания в СИЗО и своем сокамернике.

    По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова, которого цитирует сайт «Комсомольской правды», Серебренников на условия содержания не жалуется. Следователи с ним обращаются хорошо.

    Что касается его соседа по камере, то, по словам правозащитника, это «адекватный вежливый человек», обвиняемый во взятке.

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