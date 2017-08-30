В Кремле отвергли политическую подоплеку в деле Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о политической подоплеке в деле режиссера Кирилла Серебренникова.
Пресс-секретарь президента отметил, что поддержка Серебренникова режиссерским цехом понятна, но ее «не стоит связывать ее с теми вопросами, которые есть у следствия к Серебренникову».
При этом Песков подчеркнул, что «до тех пор, пока нет соответствующего решения суда, никто никого виновным назвать не может — это может сделать только суд». И добавил, что в данном случае ни о какой политизации речи не идет, дело касается исключительно финансовых вопросов.
Дмитрий Песков: «Здесь нужно набраться терпения и, тем более, не говорить впустую о какой-то политизации, какой-то цензуре. Эти рассуждения абсолютно неуместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам».
По словам представителя Кремля, в данном случае главным является контроль над расходованием государственных средств.
Дмитрий Песков: «То, что происходит, это и есть контроль за расходованием средств. Те, кто использует государственные деньги, безусловно, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности».
Песков также напомнил, что российское государство активно поддерживает культуру. «Но государственные деньги требуют учета», — заключил он.
Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября. Он обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
Серебренникову запрещено покидать свою квартиру в центре Москвы, пользоваться Интернетом и телефонами. Посещать свое место работы — театр «Гоголь-центр» — режиссер может только с разрешения следователя.
При этом Песков подчеркнул, что «до тех пор, пока нет соответствующего решения суда, никто никого виновным назвать не может — это может сделать только суд». И добавил, что в данном случае ни о какой политизации речи не идет, дело касается исключительно финансовых вопросов.
Дмитрий Песков: «Здесь нужно набраться терпения и, тем более, не говорить впустую о какой-то политизации, какой-то цензуре. Эти рассуждения абсолютно неуместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам».
По словам представителя Кремля, в данном случае главным является контроль над расходованием государственных средств.
Дмитрий Песков: «То, что происходит, это и есть контроль за расходованием средств. Те, кто использует государственные деньги, безусловно, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности».
Песков также напомнил, что российское государство активно поддерживает культуру. «Но государственные деньги требуют учета», — заключил он.
Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом до 19 октября. Он обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
Серебренникову запрещено покидать свою квартиру в центре Москвы, пользоваться Интернетом и телефонами. Посещать свое место работы — театр «Гоголь-центр» — режиссер может только с разрешения следователя.
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