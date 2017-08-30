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  • 30.08, 15:40

    В Кремле отвергли политическую подоплеку в деле Серебренникова

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    В Кремле отвергли политическую подоплеку в деле Серебренникова

    В Кремле отвергли политическую подоплеку в деле Серебренникова

    В Кремле отвергли политическую подоплеку в деле Серебренникова
  • Фото: ТАСС

    • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения о политической подоплеке в деле режиссера Кирилла Серебренникова.

    Пресс-секретарь президента отметил, что поддержка Серебренникова режиссерским цехом понятна, но ее «не стоит связывать ее с теми вопросами, которые есть у следствия к Серебренникову».

    При этом Песков подчеркнул, что «до тех пор, пока нет соответствующего решения суда, никто никого виновным назвать не может — это может сделать только суд». И добавил, что в данном случае ни о какой политизации речи не идет, дело касается исключительно финансовых вопросов.

    Дмитрий Песков: «Здесь нужно набраться терпения и, тем более, не говорить впустую о какой-то политизации, какой-то цензуре. Эти рассуждения абсолютно неуместны и не имеют отношения к чисто финансовым вопросам».

    По словам представителя Кремля, в данном случае главным является контроль над расходованием государственных средств.

    Дмитрий Песков: «То, что происходит, это и есть контроль за расходованием средств. Те, кто использует государственные деньги, безусловно, должны соответствовать определенным критериям контроля и подотчетности».

    Песков также напомнил, что российское государство активно поддерживает культуру. «Но государственные деньги требуют учета», — заключил он.

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