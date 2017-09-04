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  • 04.09, 13:41

    Адвокат назвал письмо Серебренникова с упоминанием Порошенко провокацией

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    • Фото РИА Новости
    Адвокат назвал письмо Серебренникова с упоминанием Порошенко провокацией

    Адвокат назвал письмо Серебренникова с упоминанием Порошенко провокацией

    Адвокат назвал письмо Серебренникова с упоминанием Порошенко провокацией
  • Фото РИА Новости

    • Адвокат Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, опроверг сообщения о письме режиссера актеру Ларсу Айдингеру.

    По словам Дмитрия Харитонова, его подзащитный не передавал никаких писем немецкому актеру. Харитонов назвал эту историю провокацией, сообщает ТАСС.

    Дмитрий Харитонов, адвокат: «Никакого письма Кирилла Серебренникова Ларсу Айдингеру не было. Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию».

    Ранее Айдингер, исполнивший роль императора Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда», заявил, что якобы получил от Серебренникова послание и российский режиссер просил Айдингера обнародовать его в случае ареста.

    В письме, как утверждалось, Серебренников якобы озвучил поступившее от президента Украины Петра Порошенко предложение снять «пропагандистский фильм» при финансовой поддержке государства. Серебренников отметил, что является режиссером, а не политиком, и не хочет, чтобы его «использовали в чьих-то грязных интересах».

    смотретьКирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест
    Серебренникову предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». 23 августа суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября.

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